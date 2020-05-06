«Зенит» отпразднует своё 95-летие в онлайн-формате

«Зенит» намерен в конце мая 2020 года отпраздновать свой 95-й день рождения в онлайн-формате. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

В конце мая «Зенит» отпразднует свое 95-летие, однако готовиться к празднику начали уже сегодня. Программу празднования из-за понятных ограничений пришлось перевести в онлайн — целый ряд специальных проектов будут доступны нашим болельщикам в мае. Среди них — проект-коллекция по сбору воспоминаний, историй, фотографий и предметов. В новом проекте «Зенит-ТВ» Вещь.doc мы расскажем об истории клуба через призму экспонатов из фондов клубного музея.

История «Зенита» будет также представлена в формате подкастов, созданных и записанных футбольными историками, исследователями фан-движения, журналистами, легендами клуба и болельщиками сине-бело-голубых. Пережить историю «Зенита» год за годом мы предложим болельщикам в игре популярного формата «Зенит-таймлайн». А на официальных площадках клуба в соцсетях пройдут концерты и музыкальные онлайн-фестивали с участием любимых болельщиками артистов и групп. Приглашаем всех отпраздновать юбилей «Зенита» вместе с нами!