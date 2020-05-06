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«Зенит» отпразднует своё 95-летие в онлайн-формате

сегодня, 20:17

«Зенит» намерен в конце мая 2020 года отпраздновать свой 95-й день рождения в онлайн-формате. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

В конце мая «Зенит» отпразднует свое 95-летие, однако готовиться к празднику начали уже сегодня. Программу празднования из-за понятных ограничений пришлось перевести в онлайн — целый ряд специальных проектов будут доступны нашим болельщикам в мае. Среди них — проект-коллекция по сбору воспоминаний, историй, фотографий и предметов. В новом проекте «Зенит-ТВ» Вещь.doc мы расскажем об истории клуба через призму экспонатов из фондов клубного музея.

История «Зенита» будет также представлена в формате подкастов, созданных и записанных футбольными историками, исследователями фан-движения, журналистами, легендами клуба и болельщиками сине-бело-голубых. Пережить историю «Зенита» год за годом мы предложим болельщикам в игре популярного формата «Зенит-таймлайн». А на официальных площадках клуба в соцсетях пройдут концерты и музыкальные онлайн-фестивали с участием любимых болельщиками артистов и групп. Приглашаем всех отпраздновать юбилей «Зенита» вместе с нами!

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:01
Когда выделенные на празднование деньги уже попилили, а отчитаться как-то надо
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 20:58
какие 95 лет????
про них люди узнали 12 лет назад что этот клуб есть!! хахахаах
96bw57bmjt3n
96bw57bmjt3n
сегодня в 20:52
"Среди них — проект-коллекция по сбору воспоминаний, историй, фотографий и предметов"

Дзюба в раздевалке собирал предметы,
Вицели и Халки не стерпели это,
Там теперь копейки. Получают крохи -
Игроки скамейки: Коко и Ерохин...
beefs
beefs
сегодня в 20:32
новый вид празднования
drug01
drug01
сегодня в 20:32
Зачем все это?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:29
Доиграем чемпионат и отпразднуем юбилей. Удачи в оставшихся турах чемпиону. Гыгыгы
ДСА
ДСА
сегодня в 20:25
Спиртное тоже будет виртуальное.
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