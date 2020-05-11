Ван Дейк: «В 16 лет меня могли отчислить из академии»

Защитник «Ливерпуля» рассказал, что его могли отчислить из академии «Виллема II»:

Я 10 лет занимался в академии «Виллема II». В 16 лет я был на грани отчисления. Я не был достаточно хорош, поэтому оставался на скамейке запасных. Летом у меня произошел всплеск роста. После этого у меня все пошло хорошо. Из-за того, что я сильно вырос, у меня была травма паха. Однако я стал делать шаги по восходящей. Я проделал большой путь, чтобы оказаться там, где нахожусь сейчас. Я много работал и горжусь этим.