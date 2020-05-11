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Ван Дейк: «В 16 лет меня могли отчислить из академии»

сегодня, 20:28

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что его могли отчислить из академии «Виллема II»:

Я 10 лет занимался в академии «Виллема II». В 16 лет я был на грани отчисления. Я не был достаточно хорош, поэтому оставался на скамейке запасных. Летом у меня произошел всплеск роста. После этого у меня все пошло хорошо. Из-за того, что я сильно вырос, у меня была травма паха. Однако я стал делать шаги по восходящей. Я проделал большой путь, чтобы оказаться там, где нахожусь сейчас. Я много работал и горжусь этим.

Ранее ван Дейк поведал о том, как принимал решение перейти в «Ливерпуль». 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:54
Повезло парню вообщем то и футболу.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:39
Ради карьеры пожертвовал писькой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:31
Повезло , что не выгнали.
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