Мертезакер: «Артета — невероятный лидер. Я многому у него научился»

Тренер академии «Арсенала» поделился мнением о работе наставника «канониров» :

Я рад за Микеля, это место по праву ему принадлежит. Я верю в это. Считал так еще тогда, когда мы были игроками.

Артета — невероятный лидер. Я чувствовал это на себе, когда был вице-капитаном. Я многому научился у него. Например, как брать себя в руки и справляться со сложностями. Научился, как быть капитаном и показывать это, как понимать людей. Нас ждет фантастическое будущее.

Хотим основываться на нашей ДНК, которая развивалась веками. Нельзя забыть историю и величие «Арсенала». Мы унаследовали это и стали сыновьями легенд, которые и привели этот клуб к величию. Это большая ответственность. Чувствую, что все больше и больше нужных людей занимают правильные места в нашем клубе. Мне нравится это.