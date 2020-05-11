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Мертезакер: «Артета — невероятный лидер. Я многому у него научился»

сегодня, 20:09

Тренер академии «Арсенала» Пер Мертезакер поделился мнением о работе наставника «канониров» Микеля Артеты:

Я рад за Микеля, это место по праву ему принадлежит. Я верю в это. Считал так еще тогда, когда мы были игроками.

Артета — невероятный лидер. Я чувствовал это на себе, когда был вице-капитаном. Я многому научился у него. Например, как брать себя в руки и справляться со сложностями. Научился, как быть капитаном и показывать это, как понимать людей. Нас ждет фантастическое будущее.

Хотим основываться на нашей ДНК, которая развивалась веками. Нельзя забыть историю и величие «Арсенала». Мы унаследовали это и стали сыновьями легенд, которые и привели этот клуб к величию. Это большая ответственность. Чувствую, что все больше и больше нужных людей занимают правильные места в нашем клубе. Мне нравится это.

Ранее Артета поделился мнением о трансферах новичков в клуб.

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shlomo
shlomo
сегодня в 20:10
Хорошо, когда есть тот у кого можно поучиться
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