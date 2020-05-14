Магкеев: «Юрий Палыч, спасибо за всё!»

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вчера, 22:23

Защитник «Локомотива» после новостей о предстоящем уходе с поста главного тренера команды обратился к наставнику «железнодорожников». Игрок поблагодарил Сёмина и пожелал ему новых побед.

Юрий Палыч, спасибо за всё! За бесценный опыт и знания, которые получил, работая под вашим руководством. За доверие и возможность проявить себя. Что бы ни происходило, в дальнейшем всегда буду помнить, кто мне дал путевку во взрослый футбол. Удачи, здоровья и новых побед.

Ранее стало известно, что руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с Сёминым. Соглашение рассчитано до 31 мая. В июне пост наставника «Локо» займет Марко Николич.