Хиддинк поздравил «Анжи» с днем рождения

Бывший главный тренер «Анжи» поздравил клуб с днем рождения. Напомним, что недавно «Анжи» исполнилось 29 лет.

Дорогие болельщики «Анжи»! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами и даже за пределами России. Во время работы в «Анжи» я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием «Анжи». Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху. Когда я работал в «Анжи», мы были близки к победе в Кубке России и отлично выступали в Лиге Европы и РПЛ . Я с теплом вспоминаю то время, работу с футболистами и персоналом, а также наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю «Анжи» с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу из Махачкалы.