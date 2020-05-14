Хиддинк поздравил «Анжи» с днем рождения

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк поздравил клуб с днем рождения. Напомним, что недавно «Анжи» исполнилось 29 лет.
Дорогие болельщики «Анжи»! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами и даже за пределами России. Во время работы в «Анжи» я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием «Анжи». Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху. Когда я работал в «Анжи», мы были близки к победе в Кубке России и отлично выступали в Лиге Европы и РПЛ. Я с теплом вспоминаю то время, работу с футболистами и персоналом, а также наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю «Анжи» с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу из Махачкалы.
🎉 Гус Хиддинк поздравляет всех болельщиков с днём рождения клуба и передаёт большой привет #СемьяАнжи 💛💚— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 14, 2020
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🙌 А мы продолжаем выбирать символическую сборную #Анжи за всю историю клуба у нас в Instagram 🦅
⠀#Анжи29 #СборнаяАнжи #AnzhiFamily #AnzhiBestXI #Anzhi #Anji #Hiddink pic.twitter.com/nfMndousu6
Ранее стало известно, что болельщики «Анжи» составят символическую сборную клуба.
Все туда ринулись в то время.И наши,и иноземцы.
Многим повезло.Болельщикам меньше всего.
Через пять лет вообще никто не вспомнит.
А может втихаря и посмеиваться будут.(если уже не смеются).
Все туда ринулись в то время.И наши,и иноземцы.
Многим повезло.Болельщикам меньше всего.
Через пять лет вообще никто не вспомнит.
А может втихаря и посмеиваться будут.(если уже не смеются).