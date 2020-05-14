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Хиддинк поздравил «Анжи» с днем рождения

14 мая 2020, 14:25

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк поздравил клуб с днем рождения. Напомним, что недавно «Анжи» исполнилось 29 лет.

Дорогие болельщики «Анжи»! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами и даже за пределами России. Во время работы в «Анжи» я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием «Анжи». Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху. Когда я работал в «Анжи», мы были близки к победе в Кубке России и отлично выступали в Лиге Европы и РПЛ. Я с теплом вспоминаю то время, работу с футболистами и персоналом, а также наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю «Анжи» с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу из Махачкалы.

Ранее стало известно, что болельщики «Анжи» составят символическую сборную клуба.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Сергей Саныч (раскрыть)
14 мая в 18:22
Имхо, тогда многие словно в лотерею выиграли, бессмысленная но славная халява)))
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 мая в 18:20
Не ну они хоть и футболеры, но не дураки отнюдь)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Faustello (раскрыть)
14 мая в 15:56
Поздравления это хорошо.Но память по левому баблу перевешивает.
Все туда ринулись в то время.И наши,и иноземцы.
Многим повезло.Болельщикам меньше всего.
Через пять лет вообще никто не вспомнит.
А может втихаря и посмеиваться будут.(если уже не смеются).
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Faustello (раскрыть)
14 мая в 15:22, ред.
По хорошему первым должен был отметиться Это’о , 20 лямов в год все же имел. Но этот то хоть играл , а вот Карлос , имея 6 лямов , дурачка провалял. И когда Анжи стал загибаться , ни один из них руку помощи не протянул, хотя болельщики обращались к ним .
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 15:02
Клуб уже дворовой, но его ещё помнят.
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 мая в 15:00
Если бы я нахарчевался так, я бы каждый день перед сном поздравлял бы Анжи со всеми праздниками календаря!
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 14:40
помнит старик где кормился)))
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 14:30
С запозданием но всё равно приятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 14:28
Столько бабла срубил, что грешно было не поздравить команду.
szkt8rt922aw
szkt8rt922aw
14 мая в 14:26
Молодец Гусяра, не забывает
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