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Роберто Карлос поздравил «Анжи» с днем рождения

14 мая 2020, 19:22

Экс-защитник «Анжи» и легенда бразильского футбола Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб с днем рождения. 12 мая «Анжи» исполнилось 29 лет.

С днём рождения, «Анжи» Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков.

Ранее Роберто Карло выражал слова поддержки «Анжи».

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Все комментарии
FESCO
FESCO
вчера в 00:46
Скоро цска будет как Анжи.
Ruslan3132
Ruslan3132
14 мая в 23:42
Ни один легионер Анжи не высказывался плохо о клубе или Республике! Это показатель ) Только Хорошие отзывы.
Литейный 4
Литейный 4
14 мая в 20:09
Куда дел подаренный Сулейманом Керимовым суперкар Бугатти Вейрон? Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ beefs (раскрыть)
14 мая в 19:31
Такую зарплату за ничего неделание разве забудешь?!?
drug01
drug01
14 мая в 19:26
Помнит команду с мешком денег
beefs
beefs
14 мая в 19:24
молодца, не забывает...
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