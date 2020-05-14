Роберто Карлос поздравил «Анжи» с днем рождения

Экс-защитник «Анжи» и легенда бразильского футбола Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб с днем рождения. 12 мая «Анжи» исполнилось 29 лет.
С днём рождения, «Анжи» Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков.
Мы знаем, вы ждали это поздравление 💥💥💥— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 14, 2020
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Ранее Роберто Карло выражал слова поддержки «Анжи».