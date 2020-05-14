Роберто Карлос поздравил «Анжи» с днем рождения

Экс-защитник «Анжи» и легенда бразильского футбола поздравил махачкалинский клуб с днем рождения. 12 мая «Анжи» исполнилось 29 лет.

С днём рождения, «Анжи» Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков.