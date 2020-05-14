Московское «Динамо» пожелало выздоровления председателю совета директоров клуба Юрию Соловьеву, который был госпитализирован после заражения коронавирусом.
В среду, 13-го мая, стало известно, что у Председателя Совета директоров ФК «Динамо» Москва и Первого заместителя Президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Алексеевича Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция.
Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо» Москва желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!
Тут нужно зрить в корень. Можно подумать жиробас костин действовал исключительно по своей инициативе или страстному желанию? Всё диктует, требует и контролирует только кремлёвский плешивый чекист. Ровно по этой причине очень странно выражать отдельное неуважение к какой-то гос.шаражке, которая выполняет лишь его приказы и исполняет прихоти.
Тут нужно зрить в корень. Можно подумать жиробас костин действовал исключительно по своей инициативе или страстному желанию? Всё диктует, требует и контролирует только кремлёвский плешивый чекист. Ровно по этой причине очень странно выражать отдельное неуважение к какой-то гос.шаражке, которая выполняет лишь его приказы и исполняет прихоти.