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«Динамо» пожелало выздоровления Соловьеву

14 мая 2020, 00:12

Московское «Динамо» пожелало выздоровления председателю совета директоров клуба Юрию Соловьеву, который был госпитализирован после заражения коронавирусом.

В среду, 13-го мая, стало известно, что у Председателя Совета директоров ФК «Динамо» Москва и Первого заместителя Президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Алексеевича Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция.

Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо» Москва желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!

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valt134
valt134 ответ galem72 (раскрыть)
14 мая в 17:03
Согласен.
galem72
galem72 ответ valt134 (раскрыть)
14 мая в 10:53
"...втб не уважаю по причине отжатия сети Магнит..."

Тут нужно зрить в корень. Можно подумать жиробас костин действовал исключительно по своей инициативе или страстному желанию? Всё диктует, требует и контролирует только кремлёвский плешивый чекист. Ровно по этой причине очень странно выражать отдельное неуважение к какой-то гос.шаражке, которая выполняет лишь его приказы и исполняет прихоти.
112910415
112910415
14 мая в 05:32
его спасут, однозначно !
valt134
valt134
14 мая в 02:41
Врать не буду... ВТБ не уважаю по причине отжатия сети Магнит у Галицкого. Но лично и персонально желаю полного выздоровления.
Swinsi
Swinsi
14 мая в 00:53
Здоровья.
STVA 1
STVA 1
14 мая в 00:23
Здоровья!
BZ2315
BZ2315
14 мая в 00:13
Поступили мудро.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 00:13
И мы желаем ему выздоровления!
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