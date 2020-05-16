Рангник хочет видеть Нагельсманна в «Милане»

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сегодня, 11:01

Руководство «Милана» может пригласить на пост главного тренера команды наставника «РБ Лейпциг» , сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Нагельсманна хочет видеть во главе «красно-черных» . Последний может получить должность директора в «Милане». Рангник планирует обсудить кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера команды на переговорах с руководством «Милана». Ожидается, что переговоры пройдут на следующей неделе.

Отметим, что слухи также связывают Нагельсманна с продолжением карьеры в Англии. Сообщалось, что он может возглавить «Ньюкасл».