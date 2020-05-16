Рангник хочет видеть Нагельсманна в «Милане»

Руководство «Милана» может пригласить на пост главного тренера команды наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Нагельсманна хочет видеть во главе «красно-черных» Ральф Рангник. Последний может получить должность директора в «Милане». Рангник планирует обсудить кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера команды на переговорах с руководством «Милана». Ожидается, что переговоры пройдут на следующей неделе.
Отметим, что слухи также связывают Нагельсманна с продолжением карьеры в Англии. Сообщалось, что он может возглавить «Ньюкасл».