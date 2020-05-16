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Рангник хочет видеть Нагельсманна в «Милане»

сегодня, 11:01

Руководство «Милана» может пригласить на пост главного тренера команды наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Нагельсманна хочет видеть во главе «красно-черных» Ральф Рангник. Последний может получить должность директора в «Милане». Рангник планирует обсудить кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера команды на переговорах с руководством «Милана». Ожидается, что переговоры пройдут на следующей неделе.

Отметим, что слухи также связывают Нагельсманна с продолжением карьеры в Англии. Сообщалось, что он может возглавить «Ньюкасл».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:16
Значит, Мальдини все, в отставку )))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:13
Кстати, этот Рангник очень наглый тип.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:11
думаю дальше хотелок не пойдёт))))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:04, ред.
Поглядим...А то ещё сам не пришел, а уже кого-то хочет видеть...)))
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