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Николич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

14 мая 2020, 17:33

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Соглашение истекает 31 мая.

Сёмина на посту наставника «железнодорожников» сменит серб Марко Николич. Совет директоров «Локомотива» единогласно решил назначить этого специалиста главным тренером команды. Николич приступит к исполнению своих обязанностей в клубе 1 июня.

Отметим, ранее стало известно, что «Локомотив» предложит Сёмину должность в руководстве клуба.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 13:19
Видать Семин хотел быть в курсе всего,особенно трансферы,все с его согласия,но тогда понятно все,нужен ручной тренер,с хорошей" дисциплиной".
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:11
Что скажут когда клуб обделается?
Faserkop
Faserkop
вчера в 07:53
Второе место в таблице! И гт увольняют! Чудеса. Походу решили локо пустит под откос. Это просто мерзость!
ОПС
ОПС
вчера в 04:26, ред.
Семин - легенда, но самое главное, он давал результат. При нем команда жила. А сейчас на пути Локомотива перевели стрелки и он отправится на запасной путь, если вообще не в тупик.
амурец
амурец
вчера в 00:55
Бредовое решение
25процентный клоун
25процентный клоун
14 мая в 23:54
Отдыха Палычу, какой там с кабинетом возиться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 23:21, ред.
Сёмина "ушли"...Миранчук на чемоданах....Федя возвращаться не хочет...как то совсем невесело в рждешном царстве...

Николичу теперь как минимум надо довести Локо до 1/4-й ЛЧ.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VV V (раскрыть)
14 мая в 22:31
А что такой короткий список "паразитов"? А где Динамо, ЦСКА, Ростов, Рубин и т.д и т.п. Все кроме Спартака, Краснодара и Сочи. Как с ними быть? В любители?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
14 мая в 22:27
Я не думаю, что Локо посыпется. Все будут играть (если будут) без зрителей, поэтому шансы у Локо на ЛЧ повыше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 22:26
Не совсем убедительно. Тем более Светлаков и Галустян вряд ли вхожи в верхи. Да и вряд ли верхам сейчас до футбола. Разумеется я считаю, увольнение Семина позором Локо, но вряд ли акции помогут
GooSe25
GooSe25
14 мая в 22:11
Ужас.. ради распила бюджета и махинаций, «ручного тренера» для левых трансферов слить легенду клуба... Юрий Палыч, спасибо, я безумно рад, что видел тебя у руля последние годы, был на лч в черкизово, золотой гол Зениту и тд... дай бог здоровья! А кикнадзе гнать в шею, пока не поздно, смородская2...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 мая в 22:00
Если будут доигрывать, Краснодару, Ростову и ЦСКА ни с того ни с сего предоставлена отличная возможность подняться в таблице как минимум на один пункт.
Levadia
Levadia
14 мая в 21:59
ПртвПривет паровозне стучитеколёса
Legend 6
Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 мая в 21:53
А по поводу петиций и обращений, зря так думаете. У Локомотива есть очень известные болельщики, Светлаков, Галустян, если будет резонанс, то это может повлиять и на руководство. И уж такое в долгий ящик не спрячешь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
14 мая в 21:50
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
    14 мая в 21:41
    Опять не то. Поджог офиса ? Однозначно криминал. Разбитые лица (вспомнил Кокорина?) Ты что не знаешь, что если игры и будут, то без зрителей, по крайней мере полгода. А через полгода все затихнет и забудется. Так , что думай еще и предлагай.
    Kosmos58
    Kosmos58
    14 мая в 21:34
    Была команда и нет её!!!
    Legend 6
    Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 мая в 21:18
    Из истории?
    Поджог офиса, разбитые лица руководства.
    Создание альтернативного клуба. Как было с МЮ в 2005 году.
    А по поводу бойкотирования матча я бы не горячился что клубу пофиг) без трибун как оказалось зарплату платить нечем.
    Artemon9
    Artemon9
    14 мая в 20:44
    Мозг покинул руководство Локо
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
    14 мая в 20:40
    Отвечаю по порядку. Письма руководству секретариат не читая отправляет в корзину обычно. Поддержка тренера ? Какая, как в фигурном катании ? Зачем бойкотировать матчи, если они в ближайшие полгода и так будут без зрителей?
    Давай еще предложения из истории, рассмотрим!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ NYJ (раскрыть)
    14 мая в 20:36
    Публичные? Но они же запрещены. На просторах Ютуба? Они неэффективны. Твой конкретный ответ?
    andrefino13
    andrefino13
    14 мая в 20:31
    Почитал интервью с Мещеряковым, говорит перед новым тренером задача попадание в пятёрку и подтягивание молодых своих игроков, а также, что перед тренером Локомотива ставились не только спортивные задачи...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    14 мая в 20:28
    Смородские победили !
    Kuvkil
    Kuvkil
    14 мая в 20:11
    Распродажи когда стартуют?
    VV V
    VV V
    14 мая в 20:11, ред.
    Надо государственной Думе РФ внести закон на рассмотрение, в ближайшей, в весенней сессии:о не приобретении футбольных клубов за счёт государства-расстрел за послушание !!! тогда и паразиты Зенит с Локомотивом сразу пропадут !!!
    andrefino13
    andrefino13 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    14 мая в 20:07
    У вас Газпром бог, у нас Палыч, как то так...
    Морро
    Морро
    14 мая в 20:00
    Плохой момент для смены тренера, особенно если будет доигровка.
    Семину здоровья.
    VV V
    VV V
    14 мая в 19:47, ред.
    Теперь и серб Николич познает славную и богатую жизнь российского государственного клуба Локомотив. Там (у Локомотива) государственный бюджет гораздо больше, чем у всей Сербии вместе с её территориями и стадионами.
    holms918
    holms918
    14 мая в 19:39
    Жаль, что Палыча не будет в "Локомотиве".
    Палыч82
    Палыч82 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    14 мая в 19:19
    Телевизионщики рулят спортом, спортсмены заседают в госдуме. Был век "Просвещенного абсолютизма", нынче ж век "хапужного кретинизма"
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