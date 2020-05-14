Николич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Соглашение истекает 31 мая.
Сёмина на посту наставника «железнодорожников» сменит серб Марко Николич. Совет директоров «Локомотива» единогласно решил назначить этого специалиста главным тренером команды. Николич приступит к исполнению своих обязанностей в клубе 1 июня.
Отметим, ранее стало известно, что «Локомотив» предложит Сёмину должность в руководстве клуба.
Николичу теперь как минимум надо довести Локо до 1/4-й ЛЧ.....
Николичу теперь как минимум надо довести Локо до 1/4-й ЛЧ.....
Единственный нормальный клуб в Москве был и тот оставили без тренера, который даёт результат.
Единственный нормальный клуб в Москве был и тот оставили без тренера, который даёт результат.
Поджог офиса, разбитые лица руководства.
Создание альтернативного клуба. Как было с МЮ в 2005 году.
А по поводу бойкотирования матча я бы не горячился что клубу пофиг) без трибун как оказалось зарплату платить нечем.
Поджог офиса, разбитые лица руководства.
Создание альтернативного клуба. Как было с МЮ в 2005 году.
А по поводу бойкотирования матча я бы не горячился что клубу пофиг) без трибун как оказалось зарплату платить нечем.
Давай еще предложения из истории, рассмотрим!
Давай еще предложения из истории, рассмотрим!
Семину здоровья.
Семину здоровья.