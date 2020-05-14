«Локомотив» предлагал пост главного тренера Пашинину

1589467181

14 мая 2020, 17:39

в должности главного тренера «Локомотива» мог сменить его ассистент . Зимой, до переговоров с сербским специалистом , руководство «железнодорожников» предложило Пашинину возглавить команду после ухода Сёмина, но тот отказался.

Ранее было объявлено, что контракт «Локо» с Сёминым, рассчитанный до 31 мая, не будет продлен. Главным тренером команды в июне станет Марко Николич.