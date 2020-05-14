«Локомотив» предлагал пост главного тренера Пашинину

Юрия Сёмина в должности главного тренера «Локомотива» мог сменить его ассистент Олег Пашинин. Зимой, до переговоров с сербским специалистом Марко Николичем, руководство «железнодорожников» предложило Пашинину возглавить команду после ухода Сёмина, но тот отказался.
Ранее было объявлено, что контракт «Локо» с Сёминым, рассчитанный до 31 мая, не будет продлен. Главным тренером команды в июне станет Марко Николич.
- Мне звонили, предлагали тренировать, проконсультировался с Миллером и он попросил остаться)))
- Мне звонили, предлагали тренировать, проконсультировался с Миллером и он попросил остаться)))