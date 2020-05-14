ГлавнаяНовости

«Локомотив» предлагал пост главного тренера Пашинину

14 мая 2020, 17:39

Юрия Сёмина в должности главного тренера «Локомотива» мог сменить его ассистент Олег Пашинин. Зимой, до переговоров с сербским специалистом Марко Николичем, руководство «железнодорожников» предложило Пашинину возглавить команду после ухода Сёмина, но тот отказался.

Ранее было объявлено, что контракт «Локо» с Сёминым, рассчитанный до 31 мая, не будет продлен. Главным тренером команды в июне станет Марко Николич.

Все новости
ОфициальноСубисаррета покинул пост спортивного директора «Марселя»
14 мая Комментарии3
ОфициальноНиколич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
14 мая Комментарии62
Официально«Торино» объявил о назначении нового технического директора
14 мая ФотоКомментарии3
Официально«Ден Хааг» объявил имя нового главного тренера
13 мая ФотоКомментарии6
Арустамян: «„Локомотив“ объявит об отставке Сёмина в ближайшие дни»
13 мая Комментарии34
Леманн сменит Клинсманна в наблюдательном совете «Герты»
10 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
14 мая в 22:58
Футбольная мафия заботится только о своих интересах и ей наплевать на Семина и его достижения. Футбол стал средством наживы криминала. И так будет всегда, когда есть возможность пилить бюджетные деньги.Футбол, как и все в стране пришел в упадок и дальше будет стагнировать.
112910415
112910415
14 мая в 19:47
чудеса !
Faustello
Faustello
14 мая в 18:36
Дзюба:
- Мне звонили, предлагали тренировать, проконсультировался с Миллером и он попросил остаться)))
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 17:50
не красиво кика и прочие машинисты поступают!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VIPded (раскрыть)
14 мая в 17:47
Просто Олег пашинин оказался порядочным человеком. Он понял, что семина убирают не по делу. И поэтому отказался. Среди тренеров есть ещё порядочные люди, их мало, но они есть
VIPded
VIPded
14 мая в 17:40
Не потянул бы...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100