Мацуев: «Я большой поклонник Сёмина, хоть я и спартаковец»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев считает, что еще поработает на высоком уровне в качестве главного тренера после ухода из «Локомотива».

Желаю ему здоровья, чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально. Он знает, сколько людей за него в этой ситуации, и его поддерживают болельщики не только «Локомотива», но и других команд.

Я большой поклонник Юрия Палыча, хоть я и спартаковец, мы с ним в прекрасных отношениях: он приходил на мои концерты, а я — на футбольные матчи с участием его команды. Это мягко говоря, странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более «Локомотив» идет сейчас на втором месте, и нужно сейчас доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный. Я желаю Юрию Павловичу здоровья, написал ему, мы созвонились. Это большой мэтр, наша легенда, безусловно, и замечательный человек — чистый, бескорыстный, и я очень переживаю за это решение, потому что чисто по-человечески мне это непонятно.