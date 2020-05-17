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Мацуев: «Я большой поклонник Сёмина, хоть я и спартаковец»

сегодня, 10:07

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев считает, что Юрий Сёмин еще поработает на высоком уровне в качестве главного тренера после ухода из «Локомотива».

Желаю ему здоровья, чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально. Он знает, сколько людей за него в этой ситуации, и его поддерживают болельщики не только «Локомотива», но и других команд.

Я большой поклонник Юрия Палыча, хоть я и спартаковец, мы с ним в прекрасных отношениях: он приходил на мои концерты, а я — на футбольные матчи с участием его команды. Это мягко говоря, странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более «Локомотив» идет сейчас на втором месте, и нужно сейчас доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный. Я желаю Юрию Павловичу здоровья, написал ему, мы созвонились. Это большой мэтр, наша легенда, безусловно, и замечательный человек — чистый, бескорыстный, и я очень переживаю за это решение, потому что чисто по-человечески мне это непонятно.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:49
Так не только депо за палыча)) всем противно смотреть на грузинского чинушу)))
cska1948
cska1948
сегодня в 10:46
То, что боссы Локо лишают Палыча возможности завершить сезон на посту гл. тренера говорит лишь о том, что свои личные амбиции они ставят выше интересов как клуба, так и болельщиков.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:20
Мацуев! Сбагрите пжл че-нибудь озеру. Душевное..для успокоения души.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:12
Быть спартаковцем это беда а быть поклонником Палыча это гордость.
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