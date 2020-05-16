Семак: «У Кокорина есть желание играть в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за «Сочи»:
Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда остается за руководителями. И за самим Сашей.
Чтобы рецидив не произошёл, годик подождать.
Руководство это понимает. Думаю, в начале 21го, после зимней паузы, вернут его в Зенит.
Чтобы рецидив не произошёл, годик подождать.
Руководство это понимает. Думаю, в начале 21го, после зимней паузы, вернут его в Зенит.