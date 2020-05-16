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Семак: «У Кокорина есть желание играть в „Зените“»

вчера, 21:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за «Сочи»:

Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда остается за руководителями. И за самим Сашей.

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Все комментарии
Дворник Тарасовки
Дворник Тарасовки
сегодня в 00:32
Кокорин нужен Зениту.
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:28
А что говорит Азмун?
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:01
Семак лукавит...ответ должен быть такой :Саша вернётся, если шлюбу продадим..его его никто не покупает. ..мне что делать, я понимаю, Коко сильнее шлюбы...ну нет выбора...если так ответил...ему цены не было.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 22:29
Зря Серёга против ветра говорит.
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 22:15
Так и в чем проблемы?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14
Семак, да поняли уже все, что ты ничего не решаешь.
Palex
Palex ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну вообщем- то, как и везде.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:50
Нарывается Серега, как бы не разгневал "верхние этажи".
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:47
Рано пока. Не удержит Богданыч его сейчас в узде.
Чтобы рецидив не произошёл, годик подождать.
Руководство это понимает. Думаю, в начале 21го, после зимней паузы, вернут его в Зенит.
Сп62
Сп62
вчера в 21:46
Руководству перечить нельзя. А то будет, как в Локо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:38
Это очень хорошо...
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