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Мещеряков: «Из „Локомотива“ уйдут восемь игроков»

сегодня, 09:14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из московской команды.

Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Сёмин.

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Все комментарии
Анатолий Духанин
Анатолий Духанин
сегодня в 12:10
Ну и правильно. В качестве игры мало что изменится. Футбол в России как был на уровне дворового, таким и останется. Не наш вид спорта. Надо успокоиться, унять эмоции и дать футболу развиваться естественным путем, как это сделано в Финляндии, Канаде и других нефутбольных странах.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:08
Да уж...
berda2003
berda2003
сегодня в 12:03
какой-то дурковатый у локо зиц-председатель...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 11:51
я рад за палыча. его имя никак не будет связано с ближайшими позорными годами падения на дно
beefs
beefs
сегодня в 11:50
новое руководство, новая команда - вот это по-современному
Брулин
Брулин
сегодня в 11:48
Вот щас ребята и будут зарабатывать
номер 12
номер 12
сегодня в 11:29
"Благополучный этап закончился"
В точку. Благополучный этап закончился, будущее Локо в ж
Олег Моршанский
Олег Моршанский
сегодня в 11:27
Юрий Павлович он сам олицетвориние, хотите синоним ФК Локомотив. Вообще что-ли с катушек слетели?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Баринов никогда не устаёт повторять. Зачем ему спартак?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:24, ред.
Клуб покидают 8 игроков...1 Тренер...и здравый смысл....
Удачи им... вне Локо....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:19
Нужно будет строить новую команду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182502/meshcheryakov-anatoliy-lokomotiv

Знаем мы этих строителей!!! Разваливают то, что кто-то построил.... Много говорят, но мало делают.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 11:10
Ну здравствуй новый крепкий середнячок РПЛ.
karnager
karnager
сегодня в 11:03
Вот увидите - Локо будет играть без всяких зулусов и тренеров с миллионами зарплатами. РЖД сделает из команды кузницу талантливых российских игроков! Пора бы уже забыть про всякий неликвид и начинать работать с молодежью и селекцией детских спортивных школ. COVID-19, спасибо тебе!
cska1948
cska1948
сегодня в 10:50
"...Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Сёмин."
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Благополучный этап в Локол был благодаря Сёмину и закончится с его уходом.
tuman960
tuman960 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 10:50
нельзя из середняка сделать середняка!!Были всплески ,а так Локо как был средней командой так и остался!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 10:44
Ну конечно! Ты же тут Бог и царь, особенно если позволил себе уволить Юрия Палыча. Ну давай, сделай еще, чтобы Жоау Мариу и Крыховяк ушли! Тогда Локомотиву будет точно не сладко....
спартак 1987
спартак 1987 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 10:42
Палыч всё сделал чтобы болельщики перестали называть локомотив пятым колесом в московской телеге. Сёмина убрали, хотят похоже вспомнить историю...про Баринова я и намекал, не плохо было бы его под шумок у локомотива купить. тут скорее всего газпром не упустит хорошего опорника с нужным паспортом...
GooSe25
GooSe25
сегодня в 10:29, ред.
Официально заявил про новое начало распила бюджета клуба. На необоснованные трансферы, на нового тренера...затягиватели те ещё ... предложили бы Палычу контракт на год, дешевле Николича, для подтягивания молодёжи.. вот это затяжка поясов. А не «новый этап» на который надо тратить..
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 10:26
Они опять разрушают команду, добро пожаловать в недалекие времена, когда мы плелись в середины таблицы, соперничая со Спартаком
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:26
В новом руководстве РЖД видать нет болельщиков Локо. Гыгыгы
Nevastol
Nevastol
сегодня в 10:23
Мало кто от такой кормушки уйдет и куда.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 10:08, ред.
Лучше бы за смуглыми парнями своими следил, чем в прессе балаболить по ветру.
Одно "дитё разных народов" уже корону занес в наш футбол. Явно это просто так не пройдёт. Только решили возобновляться - и на тебе! Приплыл, млин, по океану из африки... фарфан. Если честно, надо уже порядок наводить в этом депо. Парня молодого фактически до смерти довели - раз. С тренерами мутки какие-то - два. Корона - это вообще без комментариев. Теперь ещё этот поц про какие-то глобальные апгрейды вещает. Не дело творят в депо. Разбираться надо.
Faustello
Faustello ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 10:03, ред.
Ну можно предположить что Баринова могут продать. А у великого Маринада контракт надолго? Я бы его в первую очередь пинком под зад.
А вообще, становится понятно почему Шпалыча убрали. Наигрались РЖД в футбол, чемпионами побывали, мотивации уже нет, в ЕК ничего не светит (ну это как бы общая проблема). Решили оптимизировать затраты.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 09:55
На свете много ...удаков.
И первый тут - Мещеряков!!!
Паровозов
Паровозов ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 09:54
    Сп62
    Сп62 ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 09:54
    В ЦСКА проходила смена поколений, а в Локо смена мозгов. Есть разница.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:49
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      сегодня в 09:47
      А почему скоро должны наступить очень тяжёлые времена??
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 09:44
      Миранчуки в европу уедут, с Жао Марио закончится аренда и запросы игрока руководству локо сейчас не по карману, Крыховяк просто не захочет играть в новом локомотиве, Смолова выкупит сельта...осталось ещё трое🤔
      Паровозов
      Паровозов
      сегодня в 09:43
      Мещеряков и Кикнадзе проходимцы, вон из клуба.
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