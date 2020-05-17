Мещеряков: «Из „Локомотива“ уйдут восемь игроков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из московской команды.
Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Сёмин.
В точку. Благополучный этап закончился, будущее Локо в ж
В точку. Благополучный этап закончился, будущее Локо в ж
Удачи им... вне Локо....
Удачи им... вне Локо....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182502/meshcheryakov-anatoliy-lokomotiv
Знаем мы этих строителей!!! Разваливают то, что кто-то построил.... Много говорят, но мало делают.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182502/meshcheryakov-anatoliy-lokomotiv
Знаем мы этих строителей!!! Разваливают то, что кто-то построил.... Много говорят, но мало делают.
-------------------------
Благополучный этап в Локол был благодаря Сёмину и закончится с его уходом.
-------------------------
Благополучный этап в Локол был благодаря Сёмину и закончится с его уходом.
Одно "дитё разных народов" уже корону занес в наш футбол. Явно это просто так не пройдёт. Только решили возобновляться - и на тебе! Приплыл, млин, по океану из африки... фарфан. Если честно, надо уже порядок наводить в этом депо. Парня молодого фактически до смерти довели - раз. С тренерами мутки какие-то - два. Корона - это вообще без комментариев. Теперь ещё этот поц про какие-то глобальные апгрейды вещает. Не дело творят в депо. Разбираться надо.
Одно "дитё разных народов" уже корону занес в наш футбол. Явно это просто так не пройдёт. Только решили возобновляться - и на тебе! Приплыл, млин, по океану из африки... фарфан. Если честно, надо уже порядок наводить в этом депо. Парня молодого фактически до смерти довели - раз. С тренерами мутки какие-то - два. Корона - это вообще без комментариев. Теперь ещё этот поц про какие-то глобальные апгрейды вещает. Не дело творят в депо. Разбираться надо.
А вообще, становится понятно почему Шпалыча убрали. Наигрались РЖД в футбол, чемпионами побывали, мотивации уже нет, в ЕК ничего не светит (ну это как бы общая проблема). Решили оптимизировать затраты.
А вообще, становится понятно почему Шпалыча убрали. Наигрались РЖД в футбол, чемпионами побывали, мотивации уже нет, в ЕК ничего не светит (ну это как бы общая проблема). Решили оптимизировать затраты.
И первый тут - Мещеряков!!!
И первый тут - Мещеряков!!!