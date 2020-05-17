Мещеряков: «Из „Локомотива“ уйдут восемь игроков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход восьми игроков из московской команды.

Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Сёмин.