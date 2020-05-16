Семак: «Поддерживаю введение пяти замен за матч»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о возобновлении сезона:

Пока никто не понимает, насколько все пройдет гладко, но пока мы знаем приблизительные сроки возобновления и можем строить некую программу подготовки, что уже радует. Мы протестировали игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат. Сейчас начинаем работу в том режиме, в каком позволяют власти — индивидуальные тренировки с соблюдением все мер предосторожности. Потом будем заниматься в маленьких группах. Будем смотреть за ситуацией, как только она позволит заниматься в больших группах, мы начнем. Пока это нельзя назвать полноценным тренировочным процессом.

Я думаю, пять замен — это хорошо. У нас не будет возможности после такой длительной паузы проводить товарищеские и контрольные матчи. Сейчас до возобновления никто не сыграет, потому что не с кем играть и есть высокая опасность. Спарринг найти будет невозможно. Я за пять замен, потому что это позволит более плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать тем игрокам, которые будут хуже себя чувствовать. На мой взгляд, была хорошая идея оставить для этих пяти замен прежние коридоры: то есть три временных отрезка, чтобы сделать замену, две можно сделать двойные и одну одинарную, чтобы динамику игры и время не затягивать. Если ни одна команда не использует замены, то конец матча при пяти заменах, которые будут каждые 2-3 минуты, назвать футболом сложно.

У Роспотребнадзора очень жесткие требования, пока речь абсолютно не идет о групповых занятиях, тем более общекомандных. Мы будем ждать разрешение от властей, когда мы сможем соответствовать тем требованиям, которые нам будут преподноситься. Сейчас почти вся команда находится в Санкт-Петербурге, за исключением тренера Юры Жевнова, который на днях должен приехать и сразу пойти на 14-дневный карантин. Остальные игроки остались, хотя многие были недовольны, так как хотели домой, но мы понимали: когда чемпионат возобновится, они будут на карантине. Поэтому пришлось им пожертвовать семьей и возможностью побыть дома. Но это часть работы, хоть и не очень приятная. Но так надо было, потому что закон один для всех.

Звонили ребята, спрашивали, можно ли улететь. Я объяснял, что вы можете улететь, но можете не вернуться, а времени на подготовку очень мало. И все ребята понимающе относились к этому вопросу.