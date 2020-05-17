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Мещеряков — о возобновлении сезона: «Испытываю двойственные чувства»

сегодня, 09:18

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ в июне. 

Испытываю двойственные чувства. С одной стороны, здорово, что любимая игра миллионов возвращается, с другой, не совсем понимаю, как все будет организовано. Ведь дьявол, как известно, кроется в деталях.

Во-первых, еще ни один клуб не видел медицинского протокола. Насколько он будет жестким и какие подводные камни нам придется оплывать, никто не знает. Как можно выполнить то, чего пока нет. Сколько нам это будет стоить? Простой пример. Как организовывать тренировочный процесс, если у кого-то из игроков обнаружится коронавирус. Снимать команду с чемпионата? Сажать на двухнедельный карантин всех работников клуба? Тогда как соблюсти спортивный принцип?

 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 10:09
Очень не хочется руководству Локо продолжать играть в футбол...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 09:25
Ситуация конечно не простая, но выход есть всегда. Всё нормализуется.
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