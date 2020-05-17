Мещеряков — о возобновлении сезона: «Испытываю двойственные чувства»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ в июне.

Испытываю двойственные чувства. С одной стороны, здорово, что любимая игра миллионов возвращается, с другой, не совсем понимаю, как все будет организовано. Ведь дьявол, как известно, кроется в деталях.

Во-первых, еще ни один клуб не видел медицинского протокола. Насколько он будет жестким и какие подводные камни нам придется оплывать, никто не знает. Как можно выполнить то, чего пока нет. Сколько нам это будет стоить? Простой пример. Как организовывать тренировочный процесс, если у кого-то из игроков обнаружится коронавирус. Снимать команду с чемпионата? Сажать на двухнедельный карантин всех работников клуба? Тогда как соблюсти спортивный принцип?