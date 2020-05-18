«Крыльям Советов» удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева

Председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов рассказал о продаже форварда команды Александра Соболева в «Спартак».
Сегодня «Спартак» воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением. При переходе в «Спартак» мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев». Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.
Если верить слухам, то за аренду нападающего «Крылья Советов» получили 500 тысяч евро., а полноценный трансфер обойдется «Спартаку» в €4,5 млн.
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