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«Крыльям Советов» удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева

сегодня, 17:52

Председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов рассказал о продаже форварда команды Александра Соболева в «Спартак».

Сегодня «Спартак» воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением. При переходе в «Спартак» мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев». Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.

Если верить слухам, то за аренду нападающего «Крылья Советов» получили 500 тысяч евро., а полноценный трансфер обойдется «Спартаку» в €4,5 млн. 

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:14
4.5 евроляма не большая сумма по нынешним временам за молодого Российского центрального нападающего
Ростову предложили за Шомуродова 15 евролямов и Ростов не согласился
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:06
Опять забытая, старая песня Money, money, money группы - ABBA
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:05
Теперь не снимутся с чемпионата.
vm777
vm777
сегодня в 18:02
Сумма выкупа могла вырасти только из-за изменения курса валюты. Вряд ли в это заслуга руководства Крыльев. Но приходится хвалить себя, ибо больше некому. Или как?)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:01
Снова надурили федуна.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:01
пушной не приживется на ферме )) посмотрим как будет выкручиваться ))
beefs
beefs
сегодня в 17:57
что то маловато выложили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:57
Посмотрим чем порадует Соболев в новом клубе???
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