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Долги «Ромы» достигли рекордной суммы. Клубу нужно прямо сейчас 94 млн евро

сегодня, 18:09

«Рома» находится в сложной финансовой ситуации.

«Чистый» финансовый долг с 30 июня 2019 года увеличился на 57,9 млн евро, а с 31 декабря того же года — на 14,1 миллиона евро. Таким образом, «чистый» финансовый долг сейчас составляет 278,5 млн евро, а финансовая кредиторская задолженность — 308,4 миллиона евро.

Для сбалансировки счетов клуба прямо сейчас необходимо 94 миллиона евро. На заседании акционеров «Ромы» было принято решение увеличить уставной капитал до 31 декабря 2020 года на 150 млн евро.

Ранее стало известно, что президент «Ромы» Джеймс Палотта готов продать клуб фонду наследного принца Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:05
Отличная работа, Джеймс.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:21
Надо продать штук шесть футболистов.
drug01
drug01
сегодня в 18:15
Вот это результат дела
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