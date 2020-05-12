Итальянских букмекеров обложат дополнительным налогом

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сегодня, 15:12

Сообщается, что правительство Италии собирается ввести налог в размере 0,75% на весь оборот спортивных ставок с целью поддержки футбольных клубов страны.

Предполагается, что данный налог будет действовать до 2023 года. Футбольные лиги Италии изначально требовали 1% налога с оборота. Обосновывая это тем, что клубы терпят масштабные финансовые убытки из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Букмекеры выступают резко против данного предложения.

Ранее стало известно, что Серия А может возобновить игры 31 мая.