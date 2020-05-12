ГлавнаяНовости

Бюджет «Атлетико» под риском сокращения на 200 миллионов евро

сегодня, 16:03

По информации AS, бюджет мадридского «Атлетико» может сократиться на 200 млн евро в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Сообщается, что по самым оптимистичным прогнозам клуб потеряет около 100 млн евро. Таким образом, бюджет «матрасников» уменьшится с 500 до 400 миллионов евро.

Если же клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов, то потеряет еще 100 млн. На момент приостановки чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне расположились на шестой строчке, отставая от 4-го места, гарантирующего участие в ЛЧ, на одно очко.

Все новости
Итальянских букмекеров обложат дополнительным налогом
Сегодня, 15:12 Комментарии1
Официально«Милан» заключил спонсорское соглашение
Сегодня, 14:46 Комментарии3
«Реал» и «Барселона» намерены сократить зарплаты на 30% в сезоне 2020/2021
10 мая Комментарии17
«Барселона» и призрак банкротства
08 маяСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии30
«Барселона» хочет сократить зарплатную ведомость на 230 млн евро
08 мая Комментарии17
Владелец «Арсенала» Кронке с начала года разбогател на 323 млн фунтов
08 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:07
Время вносит свои коррективы....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:06
у всех идёт сокращения...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100