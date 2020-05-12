Бюджет «Атлетико» под риском сокращения на 200 миллионов евро

По информации AS, бюджет мадридского «Атлетико» может сократиться на 200 млн евро в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Сообщается, что по самым оптимистичным прогнозам клуб потеряет около 100 млн евро. Таким образом, бюджет «матрасников» уменьшится с 500 до 400 миллионов евро.
Если же клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов, то потеряет еще 100 млн. На момент приостановки чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне расположились на шестой строчке, отставая от 4-го места, гарантирующего участие в ЛЧ, на одно очко.