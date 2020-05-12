Бюджет «Атлетико» под риском сокращения на 200 миллионов евро

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сегодня, 16:03

По информации AS, бюджет мадридского «Атлетико» может сократиться на 200 млн евро в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Сообщается, что по самым оптимистичным прогнозам клуб потеряет около 100 млн евро. Таким образом, бюджет «матрасников» уменьшится с 500 до 400 миллионов евро.