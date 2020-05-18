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Агент: «Рассказов не собирается уходить из „Спартака“»

сегодня, 21:10

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал слухи о том, что на игрока претендует «Аугсбург».

Интерес к Рассказову от «Аугсбурга»? Он игрок «Спартака», у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать «Аугсбург» «Баварией». По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в «Спартаке».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:14
куда ему идти то)))
vm777
vm777
сегодня в 21:12
Пусть для начала закрепится в основе Спартака, а потом и о Бундеслиге можно будет говорить.
beefs
beefs
сегодня в 21:11
беги, дружочек, пока интересуются
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