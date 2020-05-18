Итальянский журналист: «„Наполи“ работает над трансфером Азмуна»

1589823315

сегодня, 20:35

Итальянские журналисты Карло Альвино и Диего Де Лука в эфире Kiss Kiss Napoli прокомментировали слухи о том, что «Наполи» может подписать форварда «Зенита» .

Диего Де Лука:

Мы связались с руководством «Зенита», но они сказали, что никакого предложения не поступало. Они категорически исключают, что между сторонами ведутся переговоры, но это может быть просто ложью, ведь руководители клубов редко признаются о таком.

Карло Альвино: