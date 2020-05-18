Итальянский журналист: «„Наполи“ работает над трансфером Азмуна»

Итальянские журналисты Карло Альвино и Диего Де Лука в эфире Kiss Kiss Napoli прокомментировали слухи о том, что «Наполи» может подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Диего Де Лука:
Мы связались с руководством «Зенита», но они сказали, что никакого предложения не поступало. Они категорически исключают, что между сторонами ведутся переговоры, но это может быть просто ложью, ведь руководители клубов редко признаются о таком.
Карло Альвино:
Русские говорят, что «Наполи» не интересуется им? Это ложь. По моим данным, «Наполи» уже работает над этим трансфером.
Все просочилось в прессу.
Все просочилось в прессу.