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Итальянский журналист: «„Наполи“ работает над трансфером Азмуна»

сегодня, 20:35

Итальянские журналисты Карло Альвино и Диего Де Лука в эфире Kiss Kiss Napoli прокомментировали слухи о том, что «Наполи» может подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Диего Де Лука:

Мы связались с руководством «Зенита», но они сказали, что никакого предложения не поступало. Они категорически исключают, что между сторонами ведутся переговоры, но это может быть просто ложью, ведь руководители клубов редко признаются о таком.

Карло Альвино:

Русские говорят, что «Наполи» не интересуется им? Это ложь. По моим данным, «Наполи» уже работает над этим трансфером.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:17
Верится с трудом итальянским журналистам
112910415
112910415
сегодня в 21:00
деньги тишину любят
beefs
beefs
сегодня в 20:57
Азмун самим нужен
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:52
развязки ждать не долго))
drug01
drug01
сегодня в 20:50
Одного желания мало......
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 20:47
Не верти журналисту!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:40
Журналюги подогревают тему.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:39
Не получилось без пыли и шуму.

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