Агент Лаксальта прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»

Ариэль Красоуски, который является агентом полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, прокомментировал интерес российских клубов к уругвайскому хавбеку.
У нас были контакты с российскими клубами, но ничего конкретного. Однако я могу подтвердить, что есть интерес с их стороны. У Диего всегда были фанаты в России. Уверяю вас, мы не находимся на продвинутой стадии переговоров.
Нам никогда не удавалось завершить сделки с российскими клубами, но в будущем все возможно. Диего хотел бы, чтобы «Милан» предложил ему контракт, но если поступит интересное предложение, мы обсудим его с клубом.
Сейчас из-за пандемии и кризиса никто не будет тратить деньги, как раньше. Скорее возьмут недорогого легионера или будут привлекать молодежь - чем выкидывать от 10 млн за Лаксальта.
Сейчас из-за пандемии и кризиса никто не будет тратить деньги, как раньше. Скорее возьмут недорогого легионера или будут привлекать молодежь - чем выкидывать от 10 млн за Лаксальта.
Если не секрет, кадило Грозовского видел?!)))
Если не секрет, кадило Грозовского видел?!)))