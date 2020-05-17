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Агент Лаксальта прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»

сегодня, 16:30

Ариэль Красоуски, который является агентом полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, прокомментировал интерес российских клубов к уругвайскому хавбеку.

У нас были контакты с российскими клубами, но ничего конкретного. Однако я могу подтвердить, что есть интерес с их стороны. У Диего всегда были фанаты в России. Уверяю вас, мы не находимся на продвинутой стадии переговоров.

Нам никогда не удавалось завершить сделки с российскими клубами, но в будущем все возможно. Диего хотел бы, чтобы «Милан» предложил ему контракт, но если поступит интересное предложение, мы обсудим его с клубом.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ziborock (раскрыть)
сегодня в 18:50
А с чего вдруг Спартак лучший клуб, потому,что Вам так хочется???На данный момент именно Зенит лучший.Не верите???Так посмотрите в таблицу,этого года и прошлого...
ziborock
ziborock ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:49
Может и смешно но правда! Не Газпром же называть лучшим клубом?!)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Great Chris (раскрыть)
сегодня в 18:45
"лучший клуб России"....ага,смешно...
112910415
112910415
сегодня в 18:15
настолько конкретно ответил, что я аж удивился !
Columb
Columb
сегодня в 17:48
    Тiпа Тралi-Валi
    Тiпа Тралi-Валi
    сегодня в 17:39
    Убережёт ли его судьба от Спартака? ))))
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:22
    Да не приедет он в Россию.
    Сейчас из-за пандемии и кризиса никто не будет тратить деньги, как раньше. Скорее возьмут недорогого легионера или будут привлекать молодежь - чем выкидывать от 10 млн за Лаксальта.
    ziborock
    ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 17:00
    Педры, негры - все в Зените!))) В Спартаке одни Спартачи!!!
    Если не секрет, кадило Грозовского видел?!)))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
    сегодня в 16:56
    Кто бы говорил, только не почитатель клуба, где кумиры Ананидзе, Де Зуев и прочие Педры и засосники. Гыгыгы
    матос
    матос
    сегодня в 16:55
    нафиг не нужен он в Спартаке. так себе игруля , даже в Милане так себе он. покупка возможная этого уругвайца деньги на ветер.
    ziborock
    ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 16:54
    Благодаря Зениту вся общественность узнала о Молло, отце Глебе, Динамо Минск и бакланах!)))
    ziborock
    ziborock ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 16:52
    Так не в ЦСКА вроде?! С такой динамикой безвыигрышной серии пердив именнно коням и светит!)))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Gleyan (раскрыть)
    сегодня в 16:52
    После матча 7-0 в Ливерпуле многие узнали о существовании Спартака. гыгыгы
    Gleyan
    Gleyan
    сегодня в 16:44
    Неужели еще кто-то помнит про спартак?
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:39
    очередной балласт))) зачем он в пердиве то?)))
    Omaxa
    Omaxa
    сегодня в 16:35
    Хочет в пердиве поиграть, пусть попробует.
    Great Chris
    Great Chris
    сегодня в 16:32
    В лучший клуб России ещё попасть надо.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 16:31
    Утятина, короче...)
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