Агент Лаксальта прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»

Ариэль Красоуски, который является агентом полузащитника «Милана» , прокомментировал интерес российских клубов к уругвайскому хавбеку.

У нас были контакты с российскими клубами, но ничего конкретного. Однако я могу подтвердить, что есть интерес с их стороны. У Диего всегда были фанаты в России. Уверяю вас, мы не находимся на продвинутой стадии переговоров.

Нам никогда не удавалось завершить сделки с российскими клубами, но в будущем все возможно. Диего хотел бы, чтобы «Милан» предложил ему контракт, но если поступит интересное предложение, мы обсудим его с клубом.