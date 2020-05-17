Зачем «Спартаку» Лаксальт? Этот и другие вопросы лета

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сегодня, 15:45

Будут выживать, как сказал Федун, но амбиции никуда не делись. «Соккер.ру» изучает футбольные задачи москвичей.

Интерес к Лаксальту связан с Айртоном?

Об интересе «Спартака» к уругвайцу Диего Себастьяну Лаксальту Суаресу итальянцы говорят давно, в январе был предпоследний раз. Тогда же Федун не отпустил Айртона в Олимпийскую сборную Бразилии. И хотя игры в Токио отменили, то есть вряд ли сейчас левый латераль «красно-белых» в ярости от решения клуба, не исключено, что параллельно человек с татуировкой губ на шее получил парочку предложений от других клубов. Но Лаксальт нужен, только если уходит Айртон.

Иначе невозможно объяснить интерес к левому защитнику и хавбеку из Уругвая, который не заиграл в «Милане» и проигрывает в «Торино» конкуренцию и старику Ансальди, и нигерийцу Айне. Впрочем, Лаксальт попросту не нужен «Спартаку» ни под каким из соусов. Даже если Айртон летом найдет себе клуб в топ-5 или вернется домой, что в теории возможно, ведь молодой и в него могут поверить, то москвичам не стоит останавливаться на 27-летнем уругвайце, который не умеет сидеть на месте и играть стабильно. Человек не усилил 15-й клуб Серии А, зачем он «Спартаку»?

«Спартаку» пора готовиться к уходу Жиго?

Можно играть в два центральных – «4-2-3-1» по Кононову, но с тремя защитниками Тедеско удобнее. Какова вероятность ухода Жиго? Выше, чем кажется. Мохамед Беншенафи – агент Самуэля, не работает с мировыми звездами, Жиго его самый ценный клиент. Логично, что агент не хочет ссориться со «Спартаком», на все трансферные слухи будет реагировать одинаково – отрицать. Но если мсье Беншенафи хочет заработать свой процент, то срочно нужно связываться и с «Лионом», и с «Лацио», и с любым клубом, которому нужен 26-летний крепкий центральный защитник, словно сошедший с экрана, где показывают «300 спартанцев».

Жиго – крутой игрок. Тактическую универсальность доказал, в атаке помогает, может еще подрасти в окружении успешных напарников. «Спартаку» нужен, но одновременно возникает вопрос, а зачем французу оставаться в составе клуба без путевки в еврокубки? Конечно, если «красно-белые» с Жиго выиграют Кубок России, или же поднимутся на шестую строчку, которая станет еврокубковой, если «Зенит» сделает золотой дубль, то Лига Европы может утолить жажду приключений Самуэля. Но РПЛ не даст то, что Лига 1 даже без еврокубков в «Лионе». Не говоря о приглашении в «Лацио», где светит ЛЧ . Любой защитник с амбициями между «Спартаком» и «орлами» выберет итальянцев.

Тедеско не хватает всего одного футболиста?

Если «Локомотив» заговорил о «ставке на молодежь», что сказать Федуну с Алекперовым, учитывая цены на нефть? Конечно, «Спартак» не сможет тратить на трансферы так, как прошлым летом. Но, с другой стороны, а разве есть потребность? Ребров готов сидеть на скамейке, пока Максименко в основе – вратарская позиция закрыта. В центре защиты даже Крал может сыграть, если нужно, ведь имеет такой опыт. В середине поля достаточно людей. Появился плеймейкер Бакаев – еще одна непростая позиция может быть закрыта в следующем сезоне.

Про левый фланг, если Айртона смогут сохранить, вряд ли стоит особо переживать. Разве что подумать о резервисте для бразильца на всякий случай, ведь Мельгарехо уйдет, Ещенко не станет моложе, чтобы дергать его на левый край. На позиции слева в атаке полно игроков, даже Ларссон может там играть, если нужно. В атаке есть Джордан, Соболев и Понсе – три форварда. Получается, что у «Спартака» явно оголена лишь одна позиция – правый латераль в схеме «3-5-2». Зобнин не является вторым Фернандесом, Рассказов пока слабый, а новый лимит позволяет взять легионера в основу. Похоже, летом Цорна как менеджера можно будет оценить по фамилии нового правого латераля.

Сможет ли «Спартак» заработать на продажах?

Будут финансовые потери – в дни матчей «красно-белые» не смогут зарабатывать в ближайшие месяцы. Коронавирус сильно прихватил Москву, отпускать легко не планирует. Спонсоры тоже беднеют не по дням, а по часам – у «Лукойла» будет невероятно много проблем. Хорошо еще, если ситуацией никто не воспользуется из внутренних врагов вроде как частной компании, которую всегда можно сделать государственной – механизмы проработаны давно.

«Спартаку» надо перестраховываться. Учитывая, что Федун никогда не тратил на трансферы столько, как Миллер, основная часть расходов московского клуба всегда была связана с зарплатами футболистов. Они не самые высокие в РПЛ – часто лидеры «Локомотива» получали даже больше, чем игроки «Спартака», но платили всем подряд. Сейчас давление любых расходов возрастает, следовательно, Цорн должен умудриться найти деньги на новичков, продавая игроков.

Проблема лишь в том, что у «Спартака» нет ликвидных футболистов. У Мельгарехо заканчивается контракт. И даже если бы Лоренцо имел на руках соглашение на пару лет, то много с него не выручить. Расставаться с Жиго – рисковать подкосить линию защиты, которая в этом сезоне работает у «красно-белых» в целом лучше, чем атака – там хромает реализация, а в обороне только для «Ростова» и еще парочки клубов сделали подарки, но в целом пропускали редко. Значит, Самуэль нужен команде и Тедеско, его продажу надо исключить.

Зобнина тоже отдавать не стоит, да и нет предпосылок для отъезда, вроде успешной игры хавбека на Евро-2020. Гус Тиль может оказаться лишним в основе «Спартака», но вспомните, что за молодого голландца отвалили 18 млн евро. Сейчас его и за десятку не сразу заберут. В принципе, с выгодой можно продать контракт Крала – у Алекса хорошая пресса в Англии, клубы АПЛ легко отдадут 15 млн евро за чеха. Но, опять же – самому «Спартаку» хавбек нужен, да и заплатили за него 12, выгода будет смешной, особенно если учесть, что Крал ведь еще и зарплату получает, общие расходы выше двенадцати миллионов.

Проблема «красно-белых» в подходе, а не в кадрах?

Ситуация странная, ведь с одной стороны – набрали полноценный состав, даже справа без покупок есть Рассказов и Ещенко (не считая легендарного Баду). С другой – пока молодежь Тедеско не выдала серию из побед. «Спартак» низко в таблице, потому Федун и ратовал за прекращение сезона – выжать реальный успех в РПЛ не смогут. Но есть ставка на будущее, поскольку ребята необстрелянные и набираются опыта в прямом эфире. Вот только для легкости, которая есть у нестарой «Боруссии» Д, команде Максименко, Жиго, Джикии, Айртона, Зобнина, Крала, Бакаева, Ларссона и Соболева – состав не так уж плох, нужно найти баланс во всех фазах игры.

Почему так много сказано о правом латерале? Причина практическая – «Спартаку» важно перестать играть как аутсайдеру, то есть с одной отлаженной фазой игры – контратаками. По пять голов после резких ответов забили, кроме «красно-белых», еще «Сочи» и «Тамбов». Так себе компания. Зато показательно, ведь с игры у «Спартака» всего 11 голов, а у лидеров – «Ростова» и «Зенита», 29 и 26 соответственно. Без своего Марио Фернандеса и с учетом, что Айртон техничный в атаке, но неэффективный – ни одного ассиста, хотя даже у Шюррле два, Тедеско будет сложно предложить соперникам широкий позиционный футбол.

А грамотная игра первым номером нужна, чтобы «Спартак» не просто смотрелся взрослым в отдельных матчах, а стал фаворитом. Важно в новом сезоне выйти в лидеры не только по количеству ударов – показатель скорее отражает резкость молодых ребят в контратаках, нежели говорит о классе. Принципиально сформировать основу, в которой все будут работать. В теории связка Зобнина и Крала, если рядом Умяров на подхвате, может сработать. Тройка Жиго, Кутепова и Джикии, если никого не потеряют летом, поможет Максименко реже вступать в игру. Бакаев только начал расти. Айртону всего 22 года, может прибавить, как и три форварда.

Проблема лишь в том, что деньги уже потрачены, заработать новые нельзя, у спонсора – явные финансовые проблемы. Федун прямо сейчас вряд ли думает о футболе, и дело не только в коронавирусе. «Спартаку» надо стать источником радости для своих фанатов и владельцев клуба. И хотя подготовительная работа сделана, результат будет зависеть от точечных решений. Покупка правого латераля – задача лета. Отказ от расставания с Жиго – важный выбор. Принятие решения по Тилю поможет – или найти ему место на поле, или расстаться. Остался также выбор правильной пары форвардов – из тройки Соболева, Понсе и Ларссона.

«Спартаку» чуть проще, чем конкурентам, поскольку у них уравнение с меньшим количеством неизвестных, но еще один год на раскачку никто не даст. Тедеско или покажет класс в новом сезоне, или в тысячный раз начнут с отправной точки – будут создавать новую по тактике и подходу команду с другим наставником. И если собираются подписать глубокого резервиста «Торино» Лаксальта, то это явно ближе к обнулению, нежели к явному прогрессу.