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Агент: «Если бы Ломовицкого поддержали в своё время, он бы всех разорвал»

сегодня, 21:32

Агент Валериюс Мижигурскис похвалил полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, который на правах аренды выступает за тульский «Арсенал».

По потенциалу самый сильный игрок атакующего плана в России — Ломовицкий. Но есть такое слово, как психология. Если бы его поддержали в свое время, он бы всех разорвал. Но на него налетело давление, а он хочет все и сразу. Его это надломило.

Сейчас он в Туле отдохнет от всего этого и вернется сильнее. Он хочет играть в «Спартаке», у него есть возможности и силы.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:57
Последние надежды и потуги вернуть клиента к жизни - пиар! Кому нужен этот недотёпа?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:20
Бабло прибило талант.
vm777
vm777
сегодня в 22:19
Агент хвалит своего клиента. Всё как всегда.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:05
одни враги и вредители кругом))просто ужас)))))))))))))))))))) он не смог вот и всё))
zsb1961
zsb1961 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 21:55
Его уже порвали!!! Агент бабки на нём зарабатывает!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:53
После драки кулаками не машут!
морозз
морозз
сегодня в 21:45
Возвращайся Саня и рви коней с бомжами на тряпки!
Nevastol
Nevastol
сегодня в 21:42, ред.
Ага, так бы и было, куда там..
VIPded
VIPded
сегодня в 21:33
Если бы да кабы...)))
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