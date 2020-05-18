Евсеев — о сборах: «Впечатлён, попали в сказку»

Наставник «Уфы» рассказал о подготовке к возобновлению РПЛ .

«Уфа» села на сбор, который продлится до 4 июня.

Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК , но у нее такие условия для тренировок, что это просто впечатляет!

В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: хорошее травяное поле с трибуной, искусственное поле с подогревом и тоже с трибуной, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, баня, гостиница, наконец. Где мы и будем жить.

Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодой повезло.

Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим, в каком они состоянии, и будем двигаться вперед. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно.