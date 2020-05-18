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Евсеев — о сборах: «Впечатлён, попали в сказку»

сегодня, 19:49

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к возобновлению РПЛ.

«Уфа» села на сбор, который продлится до 4 июня.

Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у нее такие условия для тренировок, что это просто впечатляет!

В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: хорошее травяное поле с трибуной, искусственное поле с подогревом и тоже с трибуной, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, баня, гостиница, наконец. Где мы и будем жить.

Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодой повезло.

Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим, в каком они состоянии, и будем двигаться вперед. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно.

 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:24
Главное чтобы все это не оказалось миражом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:46
там и оставайтесь)) раз рай нашли))
Abris
Abris
сегодня в 20:43
На гопника похож.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:16
Конечно сказка после двух месяцев пребывания в квартире.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:15
И главное, там нет короновируса!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:54
Прямо репортаж из параллельной реальности, кто Уфу трансклюкировал? Верните на землю срочно!!!
beefs
beefs
сегодня в 19:50
так и должно быть
shlomo
shlomo
сегодня в 19:50
Готовьтесь...скоро играть...
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