Понсе: «Помним о миллионах фанатов, которые будут болеть за нас дома»

Форвард «Спартака» готов к тому, что чемпионат России возобновится при пустых трибунах.

Конечно, непросто выступать в такой обстановке. Единственное, что мы можем — постоянно помнить о миллионах болельщиков, которые будут болеть за нас дома, смотря игры по ТВ. Сделаем все возможное, чтобы доставить радость в их дома своими играми и победами, чтобы в это непростое время у них было как можно больше положительных эмоций.