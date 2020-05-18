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Понсе: «Помним о миллионах фанатов, которые будут болеть за нас дома»

сегодня, 18:24

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе готов к тому, что чемпионат России возобновится при пустых трибунах.

Конечно, непросто выступать в такой обстановке. Единственное, что мы можем — постоянно помнить о миллионах болельщиков, которые будут болеть за нас дома, смотря игры по ТВ. Сделаем все возможное, чтобы доставить радость в их дома своими играми и победами, чтобы в это непростое время у них было как можно больше положительных эмоций.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:46
Это же надо так запудрить мозги человеку.
Abris
Abris
сегодня в 19:38
Пустые трибуны - тренд спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:50
А до этого...не помнили...??
Трибуны вперёд гнали - и то умудрились 6 раз дома проиграть....
А теперь так вообще ...))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:44
Болеть то мы будем.....скорей бы уже чемп возобновился...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:39
возможно ))если по федеральным каналам покажут)))
Swinsi
Swinsi
сегодня в 18:29
О каких миллионах он говорит, команду давно забывать стали.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:27
У телевизора не интересно
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