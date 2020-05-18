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Салугин: «Вагнер Лав мог залпом выпить бутылку пива»

сегодня, 18:50

Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин вспомнил о легионерах команды Вагнере Лаве, Чиди Одиа и Даниэле Карвальо.

Чиди Одиа реально стал русским. Я его потом, когда он карьеру завершил, часто в Москве встречал. В разных местах, но всегда с виски. И с одинаковым выражением лица. Про Чиди классную историю Самодин рассказывал. Едут они в одной машине, гаишник останавливает. Чиди за рулем. Гаишник: «Штраф». Самода начинает объяснять, что Чиди по-русски не понимает: «Иностранец, футболист. Может, как-то решим?» Гаишник – весь такой из себя: «Ну пусть бабки дает! Бабло немереное здесь зарабатывает. Пять тысяч!» А там нарушение – максимум на штуку. Чиди к нему поворачивается и на чистом русском: «Ты охренел?!»

Лишние килограммы Карвальо? Все лучшие годы так отыграл. Толстенький дядька, любитель бургеров, но разрывал всех и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Кстати, сейчас похудел. Я смотрел его соцсети. Был ли Вагнер Лав лучшим танцором? Про танцы уже не помню. Но пиво он точно пил быстрее всех. Залпом – всю бутылку! За пару секунд. Даже воздух не глотал! Я, когда это увидел, в шоке был.

Ранее Салугин рассказал, почему Валерий Газзаев не сбрил усы после победы в Кубке УЕФА, хотя и обещал это сделать.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:41
Я тоже пью залпом летом пиво...и больше даже бутылки.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 19:36
Писать больше не о чем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:33
Уточнить бы его состояние после этого залпа. Некоторым кружку пива и хороший подсра4ник -и их в кучу не собрать ;)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:22
Залпом бутылку пива для Бразилии это редкость.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:21
Настоящий талант талантлив в любой ипостаси.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:05
приятные воспоминания))) это хорошо)
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:00
Я могу две бутылки залпом выить, и что?
beefs
beefs
сегодня в 18:57
всегда вспоминается веселое...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:50
Наши бутылку водки выпивают...
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