Салугин: «Вагнер Лав мог залпом выпить бутылку пива»

Экс-форвард ЦСКА вспомнил о легионерах команды , и .

Чиди Одиа реально стал русским. Я его потом, когда он карьеру завершил, часто в Москве встречал. В разных местах, но всегда с виски. И с одинаковым выражением лица. Про Чиди классную историю Самодин рассказывал. Едут они в одной машине, гаишник останавливает. Чиди за рулем. Гаишник: «Штраф». Самода начинает объяснять, что Чиди по-русски не понимает: «Иностранец, футболист. Может, как-то решим?» Гаишник – весь такой из себя: «Ну пусть бабки дает! Бабло немереное здесь зарабатывает. Пять тысяч!» А там нарушение – максимум на штуку. Чиди к нему поворачивается и на чистом русском: «Ты охренел?!»