Салугин: «Вагнер Лав мог залпом выпить бутылку пива»

Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин вспомнил о легионерах команды Вагнере Лаве, Чиди Одиа и Даниэле Карвальо.
Чиди Одиа реально стал русским. Я его потом, когда он карьеру завершил, часто в Москве встречал. В разных местах, но всегда с виски. И с одинаковым выражением лица. Про Чиди классную историю Самодин рассказывал. Едут они в одной машине, гаишник останавливает. Чиди за рулем. Гаишник: «Штраф». Самода начинает объяснять, что Чиди по-русски не понимает: «Иностранец, футболист. Может, как-то решим?» Гаишник – весь такой из себя: «Ну пусть бабки дает! Бабло немереное здесь зарабатывает. Пять тысяч!» А там нарушение – максимум на штуку. Чиди к нему поворачивается и на чистом русском: «Ты охренел?!»
Лишние килограммы Карвальо? Все лучшие годы так отыграл. Толстенький дядька, любитель бургеров, но разрывал всех и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Кстати, сейчас похудел. Я смотрел его соцсети. Был ли Вагнер Лав лучшим танцором? Про танцы уже не помню. Но пиво он точно пил быстрее всех. Залпом – всю бутылку! За пару секунд. Даже воздух не глотал! Я, когда это увидел, в шоке был.
Ранее Салугин рассказал, почему Валерий Газзаев не сбрил усы после победы в Кубке УЕФА, хотя и обещал это сделать.