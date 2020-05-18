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Алдонин: «Газзаев попросил оставить его усы в покое»

сегодня, 17:44

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил знаменитую историю, связанную с обещанием экс-рулевого команды Валерия Газзаева сбрить свои усы, если клуб победит в Кубке УЕФА.

Эту тему подняли уже в конце года, когда стали чемпионами. Тогда Серёга Игнашевич пытался убедить Газзаева побриться. Но Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее, сделал пару движений.

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ДСА
ДСА
сегодня в 18:06
Нужно их продать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:03
да как то не достойно получилось)) сам обещал и слился)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:02
Тогда казалось что Газзаев ещё минимум лет десять будет рулить в ЦСКА и уйдет когда сам решит, но.. Расплата за усы настигла его уже в 2008-м.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:53
Да бог с усами главное с Кубком.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 17:52
Порода ЕВРЕЙСКАЯ!
Чему удивляться???
И тут ЛОЖЬ!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:49
А вот тут Валерик неправ!!! Нехрен было зарекаться на всю страну.
Нехорошо получилось, непорядочно.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:49
На словах Лев Толстой, а на деле...тренер ЦСКА)
Любят там таких, один обещания не держит, другой руки не подаёт)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ px46ueqj6gz3 (раскрыть)
сегодня в 17:49
Полностью согласен. Если дал слово-выполняй, и не будешь пустобрёхом.
Тем более новые отрастить дело двух недель...
px46ueqj6gz3
px46ueqj6gz3
сегодня в 17:45
Надо было обстричь псину
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:45
За слова надо отвечать...
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