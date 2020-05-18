Алдонин: «Газзаев попросил оставить его усы в покое»

Бывший игрок ЦСКА вспомнил знаменитую историю, связанную с обещанием экс-рулевого команды сбрить свои усы, если клуб победит в Кубке УЕФА .

Эту тему подняли уже в конце года, когда стали чемпионами. Тогда Серёга Игнашевич пытался убедить Газзаева побриться. Но Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее, сделал пару движений.