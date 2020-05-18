Алдонин: «Газзаев попросил оставить его усы в покое»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил знаменитую историю, связанную с обещанием экс-рулевого команды Валерия Газзаева сбрить свои усы, если клуб победит в Кубке УЕФА.
Эту тему подняли уже в конце года, когда стали чемпионами. Тогда Серёга Игнашевич пытался убедить Газзаева побриться. Но Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее, сделал пару движений.
Чему удивляться???
И тут ЛОЖЬ!)))
Чему удивляться???
И тут ЛОЖЬ!)))
Нехорошо получилось, непорядочно.
Нехорошо получилось, непорядочно.
Любят там таких, один обещания не держит, другой руки не подаёт)
Любят там таких, один обещания не держит, другой руки не подаёт)
Тем более новые отрастить дело двух недель...
Тем более новые отрастить дело двух недель...