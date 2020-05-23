ГлавнаяНовости

МЮ сделал покупку Кулибали своим главным приоритетом

сегодня, 09:34

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассчитывать на приобретение центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Манкунианцы сделали покупку этого игрока своим главным приоритетом на трансферном рынке, сообщают британские СМИ. По их сведениям, МЮ может заплатить за центрбека 63 миллиона фунтов стерлингов.  

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали также заинтересован «Ливерпуль».

Все новости
Слухи«Ювентус» планирует купить Холанда летом 2021 года
Сегодня, 14:31 Комментарии0
Слухи«Торино» намерен усилиться Жоао Педро
Сегодня, 13:57 Комментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» опережает конкурентов по АПЛ в гонке за Кулибали
Сегодня, 13:45 Комментарии2
Слухи«Реал» и «Ювентус» претендуют на Ауара
Сегодня, 13:19 Комментарии1
СлухиДоннарумма изъявил желание остаться в «Милане»
Сегодня, 13:17 Комментарии2
Слухи«Интер» отклонил предложение ПСЖ по Икарди
Сегодня, 13:02 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:48
Наверно покупка центрального защитника имеет смысл, но в третьем приоритете после форварда и правого вингера. Пока можно посмотреть сыграется кто-то из пары Линделеф/Байи с Магуаером
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 10:27
Мю пригодиться точно
ДСА
ДСА
сегодня в 10:25
Может и получится.
galem72
galem72
сегодня в 10:24
"...МЮ сделал покупку Кулибали своим главным приоритетом..."

Осталось таблоиду "спортревью" рассказать об этом МЮ. ))
Аpбитр
Аpбитр ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:56
Доброго.
На старой версии нет перехода на точный счет. Можете перейти на новую версию, выбрать и вернутся обратно на старую.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:45
А ему это надо? Ни ЛЧ, ни медалей и не кубков.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39, ред.
Много желающих.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:35
не думаю что это так)))))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100