"...МЮ сделал покупку Кулибали своим главным приоритетом..."

1590215688

сегодня, 09:34

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассчитывать на приобретение центрального защитника «Наполи» . Манкунианцы сделали покупку этого игрока своим главным приоритетом на трансферном рынке, сообщают британские СМИ . По их сведениям, МЮ может заплатить за центрбека 63 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали также заинтересован «Ливерпуль».