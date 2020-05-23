"...МЮ сделал покупку Кулибали своим главным приоритетом..."

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассчитывать на приобретение центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Манкунианцы сделали покупку этого игрока своим главным приоритетом на трансферном рынке, сообщают британские СМИ. По их сведениям, МЮ может заплатить за центрбека 63 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали также заинтересован «Ливерпуль».
Осталось таблоиду "спортревью" рассказать об этом МЮ. ))
Осталось таблоиду "спортревью" рассказать об этом МЮ. ))
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