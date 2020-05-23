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Румменигге: «Мы не стали активировать опцию выкупа Коутиньо»

сегодня, 03:56

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не стал выкупать у «Барселоны» контракт полузащитника Филиппе Коутиньо за 120 млн евро.

Срок активирования опции уже истёк, и мы воспользовались ей. Теперь нам нужно завершить планирование состава на следующий сезон. Затем посмотрим, сможет ли футболист продолжить выступать за нас или нет.

Платить такую сумму за игрока – на данный момент это не вариант.

Недавно сообщалось, что «Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо до конца нынешнего сезона.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:11
Сейчас и дешевле отдадут
Cum Deo
Cum Deo
сегодня в 04:23
а хозяева, понимаю это первая команда
ОПС
ОПС
сегодня в 04:12
Может так оно и надо.
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