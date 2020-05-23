Румменигге: «Мы не стали активировать опцию выкупа Коутиньо»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не стал выкупать у «Барселоны» контракт полузащитника за 120 млн евро.

Срок активирования опции уже истёк, и мы воспользовались ей. Теперь нам нужно завершить планирование состава на следующий сезон. Затем посмотрим, сможет ли футболист продолжить выступать за нас или нет.

Платить такую сумму за игрока – на данный момент это не вариант.