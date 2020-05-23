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Сетьен: «Конечно, я бы хотел потренировать Неймара»

сегодня, 01:20

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказал мнение о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре, который, по слухам, может вернуться в каталонский клуб.

Конечно, я хотел бы когда-нибудь иметь возможность тренировать Неймара. Мы говорим об уровне, который...

К счастью, мне уже удалось исполнить одну мечту – потренировать лучшего игрока в мире, то есть Лео Месси.

Посмотрим, что будет дальше, но я уверен, что он, конечно, был бы рад.

Ранее экс-нападающий сборной Бразилии Элбер отметил, что Неймар очень плохо повёл себя по отношению к «Барселоне».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:13
Конечно, не за бесплатно же!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 01:28
Наверное, не многие хотят.
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