Сетьен: «Конечно, я бы хотел потренировать Неймара»

Главный тренер «Барселоны» высказал мнение о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре, который, по слухам, может вернуться в каталонский клуб.

Конечно, я хотел бы когда-нибудь иметь возможность тренировать Неймара. Мы говорим об уровне, который...

К счастью, мне уже удалось исполнить одну мечту – потренировать лучшего игрока в мире, то есть Лео Месси.

Посмотрим, что будет дальше, но я уверен, что он, конечно, был бы рад.