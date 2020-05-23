Б. Менди: «У нас есть возможность далеко зайти в нынешнем розыгрыше ЛЧ»

Защитник «Манчестер Сити» высказался о победе «горожан» над «Реалом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также Менди заявил, что игроки «Сити» хотят продолжить успешные выступления в нынешнем розыгрыше ЛЧ .

Не каждый день доводится отправляться на «Сантьяго Бернабеу» и показывать такое выступление в Лиге чемпионов. У нас есть возможность далеко зайти в нынешнем розыгрыше, и мы хотим этого, так что все [игроки «Ман Сити] просыпаются, тренируются и сохраняют концентрацию на цели в ожидании того времени, когда нам скажут о возобновлении турнира.