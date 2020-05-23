ГлавнаяНовости

Б. Менди: «У нас есть возможность далеко зайти в нынешнем розыгрыше ЛЧ»

сегодня, 09:46

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди высказался о победе «горожан» над «Реалом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также Менди заявил, что игроки «Сити» хотят продолжить успешные выступления в нынешнем розыгрыше ЛЧ.  

Не каждый день доводится отправляться на «Сантьяго Бернабеу» и показывать такое выступление в Лиге чемпионов. У нас есть возможность далеко зайти в нынешнем розыгрыше, и мы хотим этого, так что все [игроки «Ман Сити] просыпаются, тренируются и сохраняют концентрацию на цели в ожидании того времени, когда нам скажут о возобновлении турнира.

Все новости
Кастань: «Мне нравится существующий в АПЛ стиль футбола»
Сегодня, 12:49 Комментарии5
Агент Рецы заявил, что игроком интересуются российские клубы
Сегодня, 12:32 Комментарии2
Смоллинг: «Я показываю людям, что всё возможно»
Сегодня, 11:56 Комментарии3
Винисиус Жуниор: «Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью»
Сегодня, 11:50 Комментарии5
Амаури: «Я бы принял снова приглашение „Юве“, несмотря на проблемы»
Сегодня, 11:16 Комментарии3
Агент Фузато: «Даниэль не будет сидеть еще один год на скамейке»
Сегодня, 10:51 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:34
Если судьи заташат
Roman73
Roman73
сегодня в 10:31
Есть возможность зайти далеко -
Например, купить всей команде билеты на финальный матч .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:48
Посмотрим как сможете.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100