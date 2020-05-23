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Фавр: «Система игры „Боруссии“ не подходит Гетце»

сегодня, 09:05

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр заявил, что нынешняя система игры команды не подходит полузащитнику Марио Гетце.

Сейчас мы играем по схеме «3-4-3». Я разговаривал с Марио Гетце, и, к сожалению, эта система ему не подходит. Нужно говорить правду об этом.

Вместе с тем Фавр сообщил, что планирует использовать Гетце в оставшихся матчах нынешнего сезона. 

Впереди еще много матчей, и нам нужно рассчитывать на каждого игрока.   

Отметим, по слухам, Гетце вскоре может сменить клуб. В частности, сообщалось, что им интересуется «Рома».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:26
Найди клуб где система подходит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:15
Значит надо уходить, раз такое дело.
beefs
beefs
сегодня в 09:08
значит пора продавать...
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