Игуаин: «Лаутаро Мартинесу очень сложно отказать „Барселоне“»

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сегодня, 08:45

Форвард «Ювентуса» прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего «Интера» в «Барселону». В частности, Игуаин отметил, что Мартинесу сложно отказать «Барсе», сообщает источник со ссылкой на Mundodeportivo.

Я не хочу комментировать, чтобы не вызвать никаких споров, но когда тобой интересуется «Барселона», да еще и с Месси… Не хотел бы я быть на его месте сейчас, ему очень сложно отказать им. Мартинесу предстоит принять решение, которое будет наилучшим для него и его карьеры.

Отметим, что ранее главный тренер «Барсы» Кике Сетьен высказался о потенциальном переходе Мартинеса в стан «сине-гранатовых».