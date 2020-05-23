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Игуаин: «Лаутаро Мартинесу очень сложно отказать „Барселоне“»

сегодня, 08:45

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону». В частности, Игуаин отметил, что Мартинесу сложно отказать «Барсе», сообщает источник со ссылкой на Mundodeportivo.

Я не хочу комментировать, чтобы не вызвать никаких споров, но когда тобой интересуется «Барселона», да еще и с Месси… Не хотел бы я быть на его месте сейчас, ему очень сложно отказать им. Мартинесу предстоит принять решение, которое будет наилучшим для него и его карьеры.

Отметим, что ранее главный тренер «Барсы» Кике Сетьен высказался о потенциальном переходе Мартинеса в стан «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:33
За последние шесть лет только Суарес и Тер Штеген смогли адаптироваться и продолжить прогрессировать в Барсе, остальные либо провалились, либо оставляют неоднозначное впечатление.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:53
Все пока на уровне слухов...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:48
стоит непременно отказаться)))ни к чему хорошему интерес этот не приведёт)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:45
Тут сам Месси хочет.
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