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Почеттино: «Я очень рад, что Моуриньо сменил меня в „Тоттенхэме“»

сегодня, 07:50

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что находится в хороших отношениях с нынешним главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо. Специалисты познакомились в Испании, когда «Эспаньол» Почеттино встречался с «Реалом» Моуриньо.

Моуриньо подарил мне очень хорошую бутылку французского красного вина и два комплекта формы «Реала» для детей. Он сказал: «Ладно, а вот то, что теперь носить твоим детям».

С тех пор у нас сложились хорошие отношения, и я очень рад, то он возглавил «Тоттенхэм», заменив меня. Я также рад, что мы оставили клуб в том состоянии, в котором его принимал Жозе, и, конечно, он был очень благодарен за то, что мы помогли построить этот клуб, который теперь стал его клубом.

Я всегда думал, что это я сменю его. Он возглавлял «Реал» и я говорил: «О, возможно, однажды я смогу сменить тебя в „Реале“». Но посмотрите, как круто повернулась жизнь. Он занял моё место в «Тоттенхэме». Невероятно, правда?

Почеттино также ответил на вопрос о том, где бы предпочёл продолжить свою карьеру.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 11:22
намёк чтоб Реал возглавил!не иначе
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:14
Что с ним, что с Моуром. Один хрен)))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Пусть теперь люлей получает за спад в результатах.
karnager
karnager
сегодня в 08:39
Сожалеет об уходе, а бутылка вина Жозе ещё до сих пор не отпустила Почеттино
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:38
Душевненько, а Тоттен тем временем в беспросветной .опе!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:25
Что Почеттино что Мауриньо один хрен.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 08:20
Сбежал из курятника)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
В форме Эспаньола его детишкам не рослось, наверное...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:51
вот и радуйся молча))
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