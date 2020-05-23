Почеттино: «Я очень рад, что Моуриньо сменил меня в „Тоттенхэме“»

Экс-наставник «Тоттенхэма» подчеркнул, что находится в хороших отношениях с нынешним главным тренером «шпор» . Специалисты познакомились в Испании, когда «Эспаньол» Почеттино встречался с «Реалом» Моуриньо.

Моуриньо подарил мне очень хорошую бутылку французского красного вина и два комплекта формы «Реала» для детей. Он сказал: «Ладно, а вот то, что теперь носить твоим детям».

С тех пор у нас сложились хорошие отношения, и я очень рад, то он возглавил «Тоттенхэм», заменив меня. Я также рад, что мы оставили клуб в том состоянии, в котором его принимал Жозе, и, конечно, он был очень благодарен за то, что мы помогли построить этот клуб, который теперь стал его клубом.

Я всегда думал, что это я сменю его. Он возглавлял «Реал» и я говорил: «О, возможно, однажды я смогу сменить тебя в „Реале“». Но посмотрите, как круто повернулась жизнь. Он занял моё место в «Тоттенхэме». Невероятно, правда?