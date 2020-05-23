Анчелотти: «Зидан изменил моё видение футбола»

Экс-наставник «Ювентуса» , ныне возглавляющий «Эвертон», поделился мнением о своём бывшем подопечном , который сейчас работает главным тренером «Реала».

С Зиданом в составе я пытался поменять своё представление о том, по какой схеме нужно играть.

Зидан – первый футболист, который дал мне возможность изменить схему и играть по-другому.

В мой первый год в «Ювентусе» я играл по схеме 3-4-1-2 с Дель Пьеро и Индзаги впереди и Зиданом под ними. Во втором сезоне я играл в четыре защитника, но сохранил двух форвардов и «десятку», которой всё так же был Зидан.

Зидан изменил моё видение футбола. До «Ювентуса» я был так зациклен на схеме 4-4-2... Но когда у меня появился Зидан, это изменилось, я хотел поставить его на лучшую позицию, чтобы он мог чувствовать себя максимально комфортно.