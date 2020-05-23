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Анчелотти: «Зидан изменил моё видение футбола»

сегодня, 07:30

Экс-наставник «Ювентуса» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Эвертон», поделился мнением о своём бывшем подопечном Зинедине Зидане, который сейчас работает главным тренером «Реала».

С Зиданом в составе я пытался поменять своё представление о том, по какой схеме нужно играть.

Зидан – первый футболист, который дал мне возможность изменить схему и играть по-другому.

В мой первый год в «Ювентусе» я играл по схеме 3-4-1-2 с Дель Пьеро и Индзаги впереди и Зиданом под ними. Во втором сезоне я играл в четыре защитника, но сохранил двух форвардов и «десятку», которой всё так же был Зидан.

Зидан изменил моё видение футбола. До «Ювентуса» я был так зациклен на схеме 4-4-2... Но когда у меня появился Зидан, это изменилось, я хотел поставить его на лучшую позицию, чтобы он мог чувствовать себя максимально комфортно.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Inquisitоr... (раскрыть)
сегодня в 11:39
Зидан лучше гнома
Брулин
Брулин
сегодня в 11:28
Зиза топ . Во всех аспектах игры , плюс карма забивать суперголы в решающих матчах . Концовку карьеры, с ударом по Матерацци , смазал конечно. Но и тогда это был лучший удар скучного финала , где он был признан лучшим игроком.
Inquisitоr...
Inquisitоr...
сегодня в 10:44, ред.
Лучше бы Анчелотти рассказал сколько трофеев взял он в Ювентусе за два споловиной сезона с распиаренным алжирским куском. На самом деле зидан есть вознесённая до небес посредственность, опустившая Ювентус и реал за пару сезонов до уровня неудачников и бестрофейников, к тому же провокатор и подлец. Презренного алжирца возвысили искусственно, дабы угодить арабскому миру, на самом же деле хотя бы тот же Бускетс в разы титулованнее и полезнее, не говоря уже о таких монстрах, как Иньеста, Хави или Пирло...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 08:41
Анчелотти и придумал ложную «десятку» еще до Гвардиолы. Это он проворачивал с Зиданом в «Ювентусе» и Кака в «Милане». Это было зрелище, конечно же.
А Зидан — великий футболист и лидер, Цезарь в мире футбола. Большой, спокойный и надежный. Одно удовольствие было смотреть как с виду рослый и неуклюжий дядя катает центр поля в свое удовольствие.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:50
хорошо что признал)))))
рус фан
рус фан
сегодня в 07:34
Да Зидан в Реале играл с пятеркой на спине, ему доверяли многое на поле, он работал и как Модрич и как десятка типа Ривалдо, классный был футболист, выиграл ЧМ, ЧЕ три ЗМ и т.д.
beefs
beefs
сегодня в 07:34
Да это глыба
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:33
Зидан переписал историю футбола!
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