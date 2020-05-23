Тест З. Бакаева на коронавирус показал положительный результат

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что тест полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева на COVID-19 дал положительный результат, а тест хавбека Романа Зобнина выявил в его крови антитела:
Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин.
Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней.
На обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб «красно-белых» в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.
Ранее коронавирусом заразился нападающий «Урала» Павел Погребняк.
Игрокам здоровья конечно, да всем желаю. Но, как-то не увязывается вся эта ситуация.
Игрокам здоровья конечно, да всем желаю. Но, как-то не увязывается вся эта ситуация.