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Тест З. Бакаева на коронавирус показал положительный результат

сегодня, 18:02

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что тест полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева на COVID-19 дал положительный результат, а тест хавбека Романа Зобнина выявил в его крови антитела:

Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин.

Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней.

На обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб «красно-белых» в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль ЖигоГус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.

Ранее коронавирусом заразился нападающий «Урала» Павел Погребняк.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:23
Походу просто наконец то начали массово делать тесты, вот оно и попёрло.А так знаю пару знакомых которые так же на ногах перенесли этот вирус и только под конец после тестов выяснили, что были больны.Кто то вот так просто болезнь переносит, а кто то целыми отделами уходит и не в карантин, а в больничку.Рулетка мать её ити.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 21:07
Вот из-за таких и никак не с заразой!
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 21:01
В тарасовке просто не привыкли мыть копыта.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 20:49
Ерунду несёшь ! У меня в родне 6 человек с этой заразой с разными степенями тяжести - от ИВЛ до домашнего карантина ! Уже полтора месяца и всё в себя не придут ! А ты говоришь !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ номер 12 (раскрыть)
сегодня в 20:28
Ну симптомы то были наверно? Температура, сопли, понос, кашель. Что ещё там? Я уже отписывал про свою половинку, когда эта крень пошла. Вызвал скорую сразу прошла тест. Неправильно ведь с симптомами сидеть и ждать, когда у тебя потечёт?).
Игрокам здоровья конечно, да всем желаю. Но, как-то не увязывается вся эта ситуация.
Армейская душа
Армейская душа ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 20:28
Всё правильно! А карантин и самоизоляцию масоны придумали - это их заговор!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 20:26
Зато шашлычков покушал!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:15
это плохо , здоровья.
RIR68
RIR68
сегодня в 19:57
наверно ездил на родину. там сейчас хреново. пусть теперь реально дома посидит. здоровья.
номер 12
номер 12 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:22
Потому что начали проводить тесты для возобновления сезона. Пока футболисты сидели дома, тестов, естественно, не было
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:59
Плехооо.. Здоровья Залимхану, излечения и в строй. Ну а Рома прошел этот этап, но все равно всем командам Лиги ЗДОРОВЬЯ и не болеть.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:40
Ещё один нежданчик.
Prichal
Prichal
сегодня в 18:40
Завтра дадут опровержение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:32
Они сговорились там что-ли? Тишина и тут, когда решили проводить чемп, как снежный ком пошла инфа.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:31
Что будет здоровому молодому мужику от простуды? Весь этот вирус фигня и грандиозная афера!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:23
Фигово... Всем Здоровья!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:17
Ну ёпт
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:10
Сразу видно,кто к Федуну ходил с апельсинами в палату. Здоровья парням.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:08
всё будет хорошо. это же не свинной грипп)))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Здоровья....и чтобы никого не заразил
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