Президент «Лейрии»: «„Локомотив“ ждал большего от Мариу»

Президент «Лейрии» Александр Толстиков считает, что «Локомотив» не будет выкупать контракт полузащитника у «Интера».

С учетом недавнего выступления Василия Александровича Кикнадзе, думаю, «Локомотив» вряд ли будет выкупать Мариу. Думаю, Жоау востребован в Европе, и к его фигуре есть интерес со стороны многих клубов. Другой вопрос, кто потянет его стоимость. Мы пока не знаем, как будет работать рынок после пандемии. В «Локомотиве», наверное, ждали от Мариу большего. Но команда идет сейчас на втором месте в РПЛ , и доля его участия в этом есть.