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Президент «Лейрии»: «„Локомотив“ ждал большего от Мариу»

сегодня, 08:18

Президент «Лейрии» Александр Толстиков считает, что «Локомотив» не будет выкупать контракт полузащитника Жоау Мариу у «Интера».

С учетом недавнего выступления Василия Александровича Кикнадзе, думаю, «Локомотив» вряд ли будет выкупать Мариу. Думаю, Жоау востребован в Европе, и к его фигуре есть интерес со стороны многих клубов. Другой вопрос, кто потянет его стоимость. Мы пока не знаем, как будет работать рынок после пандемии. В «Локомотиве», наверное, ждали от Мариу большего. Но команда идет сейчас на втором месте в РПЛ, и доля его участия в этом есть.

Недавно Кикнадзе заявил, что «Локомотив» меняет вектор развития и будет делать ставку на собственных молодых игроков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:25
После Евро-16 от него в принципе много чего ждали - не дождались. На пике карьеры просто так в Россию не ссылают.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 08:48
Мариу сам не захочет оставаться в Локомотиве.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:41
Цена упала Локо на этом не наварится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:31
надежды не оправдались))
ОПС
ОПС
сегодня в 08:27
Ничего, в Европе чего нибудь найдет.
kd4xpn5phgqz
kd4xpn5phgqz
сегодня в 08:25
Не раскрылся полностью игрочок
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:19
Обещанного 3 года ждут. Гыгыгы
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