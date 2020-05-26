Президент «Лейрии»: «„Локомотив“ ждал большего от Мариу»

Президент «Лейрии» Александр Толстиков считает, что «Локомотив» не будет выкупать контракт полузащитника Жоау Мариу у «Интера».
С учетом недавнего выступления Василия Александровича Кикнадзе, думаю, «Локомотив» вряд ли будет выкупать Мариу. Думаю, Жоау востребован в Европе, и к его фигуре есть интерес со стороны многих клубов. Другой вопрос, кто потянет его стоимость. Мы пока не знаем, как будет работать рынок после пандемии. В «Локомотиве», наверное, ждали от Мариу большего. Но команда идет сейчас на втором месте в РПЛ, и доля его участия в этом есть.
Недавно Кикнадзе заявил, что «Локомотив» меняет вектор развития и будет делать ставку на собственных молодых игроков.