Мостовой: «Я уже даже забыл, что Гулиев играет за „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переводе полузащитника в «Спартак-2».

Уход Гулиева не будет потерей для «Спартака». Я уже даже забыл, что он играет за клуб. Он потерял место в составе, он даже на замену не выходил.

Для него ситуация непростая, ещё и сейчас огня подлили. Но к таким ситуациям надо относиться спокойно. Ему нужно больше тренироваться. Может, стоит уйти в команду попроще. Сейчас он не тянет уровень, но он может выстрелить позже.