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Мостовой: «Я уже даже забыл, что Гулиев играет за „Спартак“»

сегодня, 22:33

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переводе полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».

Уход Гулиева не будет потерей для «Спартака». Я уже даже забыл, что он играет за клуб. Он потерял место в составе, он даже на замену не выходил.

Для него ситуация непростая, ещё и сейчас огня подлили. Но к таким ситуациям надо относиться спокойно. Ему нужно больше тренироваться. Может, стоит уйти в команду попроще. Сейчас он не тянет уровень, но он может выстрелить позже.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:59
Зачем брали
beefs
beefs
сегодня в 22:58
ему нужно сухари сушить...
Footbolista
Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 22:57, ред.
Не обижай народ...народный это не значит простой...
народ у нас еще какой непростой)...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:56
Да там весь состав не пойми кто. Понабрал Цорн неликвид. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:53
а как хвалили когда взяли в команду)))) и теперь попроще))) куда уж проще народной то)))
wigbor
wigbor
сегодня в 22:42
Ничего ты не забыл, валенка включил.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 22:35
такой важный игрок-уголовник.
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