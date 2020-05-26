Кирьяков: «„Локомотив“ идёт на риск»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о переменах в московском «Локомотиве».

Насколько я понимаю, «Локомотив» меняет вектор развития и будет делать ставку на собственных молодых игроков. Понятно, что трудно в таких условиях бороться за самые высокие места. Чтобы развивать свою молодёжь, нужно время. С другой стороны, уровень РПЛ немного упал по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад. Поэтому молодым будет чуть легче себя проявлять.

Так или иначе, «Локомотив» идёт на риск, и руководство клуба берёт всю ответственность за это на себя. Честно говоря, у меня есть сомнения, что в ближайшее время мы увидим «железнодорожников» уровня последних лет, когда они боролись за чемпионство, побеждали в кубках и играли в Лиге чемпионов.