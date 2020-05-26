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Кирьяков: «„Локомотив“ идёт на риск»

сегодня, 04:42

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о переменах в московском «Локомотиве».

Насколько я понимаю, «Локомотив» меняет вектор развития и будет делать ставку на собственных молодых игроков. Понятно, что трудно в таких условиях бороться за самые высокие места. Чтобы развивать свою молодёжь, нужно время. С другой стороны, уровень РПЛ немного упал по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад. Поэтому молодым будет чуть легче себя проявлять.

Так или иначе, «Локомотив» идёт на риск, и руководство клуба берёт всю ответственность за это на себя. Честно говоря, у меня есть сомнения, что в ближайшее время мы увидим «железнодорожников» уровня последних лет, когда они боролись за чемпионство, побеждали в кубках и играли в Лиге чемпионов.

Ранее экс-наставник «Локомотива» Рашид Рахимов прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера «железнодорожников».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:15
Это не риск - это маразм!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:11
Локомотив не идёт а уже пошёл на риск, посмотрим, что из этого выстрелит.
m337ctuhd97t
m337ctuhd97t
сегодня в 04:47
На идиотизм он идёт
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