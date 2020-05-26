Ким Дон Джин: «Надеюсь, Зырянов в будущем возглавит „Зенит“»

Бывший защитник «Зенита» поделился мнением о нынешнем главном тренере команды , его ассистенте и экс-полузащитнике «сине-бело-голубых» , который сейчас тренирует молодёжку «Зенита».

Семак был очень умным игроком. Правда, я не знаю, как он сейчас тренирует игроков: только смотрю результаты матчей и слежу за клубом в инстаграме. Думаю, Семак – хороший тренер, потому что его команда показывает положительные результаты. Он ещё молодой специалист, но уже в этой роли выиграл чемпионат. Сейчас «Зенит» занимает хорошую позицию в чемпионате, показывает атакующую игру и много забивает. В этом сезоне я видел обзор матча, где они выиграли 6:1 у «Ростова». То, что сделал Семак – это невероятно: у него очень атакующая и креативная команда. Это здорово.

Тимощук, когда мы вместе играли, всегда хорошо ко мне относился. Он много раз меня подстраховывал, закрывал мою позицию, когда я выдвигался вперёд. Мы обсуждали с ним футбол, вне матчей он интересовался, как мне живётся в России. Однажды Тимощук пригласил меня на хоккей: «Не хочешь пойти со мной? У меня есть билет». Я ответил: «Конечно, хочу!» Тогда меня это заинтересовало, потому что я никогда его не смотрел. Тимощук – хороший друг. Мне было приятно, что он тогда подумал про меня, хотя мы не так близко общались. Помню, вместе с нами ещё был Погребняк, и хоккей мне понравился.

С Зыряновым мы сейчас обмениваемся сообщениями в инстаграме. Обычно пишем по какому-то поводу: Новый год, Рождество. Можем просто поинтересоваться, как дела, или написать, что скучаем! Иногда я жил с ним в одной комнате на предматчевом карантине. Мы просто общались на разные темы, пусть и не так свободно, но пытались поддерживать контакт. Он очень добрый человек. Когда команда жила в отеле, ехала на игру или ела в столовой, Зырянов всегда был рядом и поддерживал меня. Для меня это был хороший момент. Надеюсь, когда-нибудь в будущем он возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба.