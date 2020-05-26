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Б. Игнатьев: «Почему „Локо“ не подождал с объявлениями об уходе игроков?»

сегодня, 06:47

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал заявление председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова о том, что команду покинут 8 футболистов.

Во всех этих объявлениях не видно понимания того, как будет выстраиваться команда. «Локомотиву» предстоит бороться за второе место в РПЛ, а некоторым игрокам объявляют, что нужно решать задачу, но вообще-то на будущее мы вас не учитываем и скоро выгоним. Непонятно, как себя поведёт конкретный футболист, от которого требуют идти на амбразуру и в то же время дают понять, что он команде не нужен. Почему нельзя было подождать с этими объявлениями до фактического окончания сезона? Не знаю, как в таких условиях решать серьёзные задачи.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:09
Чудское озеро, спартачам и не только, пердива желал). А я ведь предупреждал: "Не рой яму другим, сам туда попадешь").
Старших слушаться надо).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:02
На доигровку чемпионата, наверное, не надеются.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
На ровном месте лишились одного из претиндентов.
beefs
beefs
сегодня в 07:09
Это от большого ума...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
У кочегаров в руководстве творится непонятно что. Тем легче конкурентам.
Только бы не кони в ЛЧ, ОСТАЛЬНЫЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ...
112910415
112910415
сегодня в 06:55
очень уж хотелось по-быстрому соскочить с темы тренерской замены ...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:55
Похоже Локо встает на запасный путь...
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