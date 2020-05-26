Б. Игнатьев: «Почему „Локо“ не подождал с объявлениями об уходе игроков?»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал заявление председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова о том, что команду покинут 8 футболистов.

Во всех этих объявлениях не видно понимания того, как будет выстраиваться команда. «Локомотиву» предстоит бороться за второе место в РПЛ , а некоторым игрокам объявляют, что нужно решать задачу, но вообще-то на будущее мы вас не учитываем и скоро выгоним. Непонятно, как себя поведёт конкретный футболист, от которого требуют идти на амбразуру и в то же время дают понять, что он команде не нужен. Почему нельзя было подождать с этими объявлениями до фактического окончания сезона? Не знаю, как в таких условиях решать серьёзные задачи.