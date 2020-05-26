Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось. По данным источника, игрок чувствует себя нормально и идет на поправку.
Напомним, ранее сообщалось, что у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось. По данным источника, игрок чувствует себя нормально и идет на поправку.
Напомним, ранее сообщалось, что у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.
Чудеса, да и только.
Здоровья всем!
Чудеса, да и только.
Здоровья всем!