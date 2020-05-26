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Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

сегодня, 19:21

Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось. По данным источника, игрок чувствует себя нормально и идет на поправку.

Напомним, ранее сообщалось, что у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.  

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:12
Прямо волшебство какое-то. Чем лечат-то, без вакцины?
Чудеса, да и только.
Здоровья всем!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:58
Вот и славно.
Abris
Abris
сегодня в 19:43
Странный вирус какой-то.
Yurza
Yurza
сегодня в 19:27
Здоровья!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 19:27
Давай Паха выкорабкивайся
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:23
это не может не радовать))
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