ГлавнаяНовости

Хагуш: «Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел»

сегодня, 18:01

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах РПЛ.

 Как реагируете на случаи заражения COVID-19 в других клубах РПЛ?

Просто следим за ситуацией. Понятно, что никто не застрахован от того, чтобы подхватить эту заразу. Каким бы осторожным ты ни был, риск есть всегда.

 Но получается, в других командах игроки были менее осторожны, чем в «Арсенале»…

Не думаю. Вон, Павел Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел.

 Нет боязни заразиться во время матчей или тренировок?

Я же уже сказал: свести риск к нулю нельзя. Конечно, волнуешься. Ну а какой выход? Все равно надо играть. А потом, надеюсь, эпидемия закончится.

Все новости
Жена Погребняка: «Нам становится лучше благодаря вашим молитвам»
Сегодня, 11:14 Комментарии7
Селихов: «Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки»
Вчера, 23:20 ФотоКомментарии4
Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»
Вчера, 00:17 Комментарии20
В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заболевания коронавирусом
24 мая Комментарии5
З. Бакаев — о коронавирусе: «Болезнь протекает бессимптомно»
23 мая Комментарии20
Бывший врач «Спартака» — о коронавирусе: «Переживём и это»
23 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Omaxa
Omaxa
сегодня в 18:25
Это к нему прилетело.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:25
Ну как не выходил? А с собачкой, а в магаз за пивасиком? Гыгыгы
G12ridul
G12ridul
сегодня в 18:13
Смотря куда не выходил.
beefs
beefs
сегодня в 18:05
и такое бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100