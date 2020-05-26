Хагуш: «Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах РПЛ.
– Как реагируете на случаи заражения COVID-19 в других клубах РПЛ?
Просто следим за ситуацией. Понятно, что никто не застрахован от того, чтобы подхватить эту заразу. Каким бы осторожным ты ни был, риск есть всегда.
– Но получается, в других командах игроки были менее осторожны, чем в «Арсенале»…
Не думаю. Вон, Павел Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел.
– Нет боязни заразиться во время матчей или тренировок?
Я же уже сказал: свести риск к нулю нельзя. Конечно, волнуешься. Ну а какой выход? Все равно надо играть. А потом, надеюсь, эпидемия закончится.