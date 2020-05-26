Хагуш: «Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел»

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сегодня, 18:01

Защитник тульского «Арсенала» рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах РПЛ .

– Как реагируете на случаи заражения COVID-19 в других клубах РПЛ ?

Просто следим за ситуацией. Понятно, что никто не застрахован от того, чтобы подхватить эту заразу. Каким бы осторожным ты ни был, риск есть всегда.

– Но получается, в других командах игроки были менее осторожны, чем в «Арсенале»…

Не думаю. Вон, Павел Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел.

– Нет боязни заразиться во время матчей или тренировок?