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Обрадович: «Сёмин всегда очень сильно матюкался, пинал ногами сумки»

сегодня, 10:28

Бывший футболист «Локомотива» Милан Обрадович вспомнил об опыте работы с Юрием Сёминым в 2001–2003 годах.

На его сборах мы бегали столько, что игроков реально рвало. Сёмин очень сильно матюкался, пинал ногами сумки. Орал так, что изо рта брызги летели. Никогда не выбирал место и время: кричал и в раздевалке, и на поле, и в коридоре перед выходом на поле, и в автобусе. Я попал к Сёмину молодым, гордым, и тогда его методы меня шокировали. Но, став тренером, я начал его понимать. Он очень эмоциональный человек и знает, что только так может настроить команду на победу, на завоевание чемпионства.

После чемпионства-2002 мы хорошенько напились, и Юрий Сёмин открылся мне с новой стороны. Раньше-то я не сидел с ним в кафешке. Я тренировался под его присмотром, потом работал в зале, обедал и уезжал, но близко мы не общались. А тут он подсел ко мне, шлепнул по плечу, приобнял. Мы выпили. Он спросил: «Что ж ты не хочешь каждый матч играть так хорошо, как умеешь?» — «А вы что постоянно ******* (орете) на меня?» Душевно пообщались.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
сегодня в 15:18
Зато дело знал, не Юран какой-нибудь.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:00
😂😂😂ну зато игроки уважают
Сп62
Сп62
сегодня в 12:57
Вот она главная причина увольнения, обычный русский язык, который иностранцы не знают.
112910415
112910415
сегодня в 12:33
ну да, это жизнь
такими примерно деталями она и отличается от красивого кино ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:17, ред.
"Орал так, что изо рта брызги летели" – сегодня Шпалыча объявили бы разносчиком SARS-CoV-2!😜😉😂
shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
В этом весь Палыч....
feris1
feris1
сегодня в 10:37
После литры выпитой пошёл разговор по душам)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:31
Это нормальная реакция!!!
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