Обрадович: «Сёмин всегда очень сильно матюкался, пинал ногами сумки»

Бывший футболист «Локомотива» вспомнил об опыте работы с в 2001–2003 годах.

На его сборах мы бегали столько, что игроков реально рвало. Сёмин очень сильно матюкался, пинал ногами сумки. Орал так, что изо рта брызги летели. Никогда не выбирал место и время: кричал и в раздевалке, и на поле, и в коридоре перед выходом на поле, и в автобусе. Я попал к Сёмину молодым, гордым, и тогда его методы меня шокировали. Но, став тренером, я начал его понимать. Он очень эмоциональный человек и знает, что только так может настроить команду на победу, на завоевание чемпионства.

После чемпионства-2002 мы хорошенько напились, и Юрий Сёмин открылся мне с новой стороны. Раньше-то я не сидел с ним в кафешке. Я тренировался под его присмотром, потом работал в зале, обедал и уезжал, но близко мы не общались. А тут он подсел ко мне, шлепнул по плечу, приобнял. Мы выпили. Он спросил: «Что ж ты не хочешь каждый матч играть так хорошо, как умеешь?» — «А вы что постоянно ******* (орете) на меня?» Душевно пообщались.