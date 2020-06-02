«Городея» может сняться с чемпионата Беларуси

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал о финансовых проблемах клуба.

По сути, в команде остались игроки, которых подписали до Нового года. А потом по зарплатам как-то смогли закрыть январь и февраль, где остался только небольшой «хвостик». Но дальше уперлись в тупик: ребята без денег март, апрель и май. Сахарный завод готов финансировать клуб, пусть и не в прежних объемах. Та же позиция, что его нужно оставить, и у Несвижского района. Но почему-то все тормозится… Еще раньше работники ФК «Городея» и его ДЮСШ , да и родители наших юных футболистов обращались с письмами в «Белгоспищепром». Оттуда нам ответили: в связи с тяжелым положением сахарный комбинат не может поддерживать клуб в прежних объемах.

Позже (на комбинат) пришел новый директор Игорь Макар. Согласился, что клуб нельзя разваливать. Встречался он и с руководством концерна, когда вроде как предварительно обо всем условились. Подготовили договор, который подписали Макар и я. Отправили его наблюдательному совету «Белгоспищепрома». Но в итоге получилось так, что через неделю там всё развернули назад.

Это было 29 апреля. Нам сказали, что на наблюдательном совете приняли решение голосовать против финансирования «Городеи» сахарным комбинатом. И чем теперь все закончится, непонятно. Насколько знаю, «Белгоспищепром» склоняется к передаче клуба на баланс Несвижского района. Но это не избавит нас от проблем, ведь именно городейский завод всегда финансировал районный футбол. В общем, если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата.