Манчини: «Сборная Италии будет более опытной к Евро в 2021 году»

Главный тренер сборной Италии порассуждал о том, как повлиял на его команду перенос Евро-2020 на год.

Ребята будут более опытными к чемпионату Европы, даже если им придется играть много игр за короткий промежуток времени. Мы должны будем внимательно следить за их физическим состоянием. Надеемся, что у нас будет много вариантов и как можно меньше травм, но в любом случае у нас будет больше игроков на выбор.

Я получил сообщение от ребят. Они все хотят вернуться к игре.