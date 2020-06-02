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Манчини: «Сборная Италии будет более опытной к Евро в 2021 году»

сегодня, 08:12

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о том, как повлиял на его команду перенос Евро-2020 на год.

Ребята будут более опытными к чемпионату Европы, даже если им придется играть много игр за короткий промежуток времени. Мы должны будем внимательно следить за их физическим состоянием. Надеемся, что у нас будет много вариантов и как можно меньше травм, но в любом случае у нас будет больше игроков на выбор.

Я получил сообщение от ребят. Они все хотят вернуться к игре.

Также недавно Манчини высказался о привлечении молодых игроков в сборную Италии. 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:23
Опыт набирается годами.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 08:13
Доверимся Физручини
shlomo
shlomo
сегодня в 08:13
Будем надеяться, что сыграют достойно
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