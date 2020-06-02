ГлавнаяНовости

Скоулз: «Дешам после моего подката закричал, как девочка»

сегодня, 10:23

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился воспоминаниями о своем удалении в полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года с «Ювентусом». Английская команда победила со счётом 3:2 и вышла в финал.

В такой ситуации можно только проявить смирение. Я был опустошён, но ничего уже нельзя было сделать. Я подкатился под Дешама, просматривал этот момент потом несколько раз.

И если честно, я не вижу там фола. Всё произошло прямо напротив судьи — Дешам закричал, как большая девочка, большой ребёнок, и это никак мне не помогло. Меня дисквалифицировали, я пропустил финал. Впрочем, я и так мог пропустить финал, кто знает.

Я был опустошён пропуском финала, как и Рой Кин. Но не было важно, кто из нас пропустит эту игру. У нас было достаточно игроков, способных заменить нас заменить и сделать свою работу.

Также недавно Скоулз рассказал об игре с нападающим Рудом ван Нистелроем, а также о его соперничестве с Тьерри Анри.

Все новости
Капелло встал на защиту Гасперини, которого критикуют из-за коронавируса
Сегодня, 16:14 Комментарии2
Тер Штеген: «Я точно не уйду из „Барселоны“ этим летом»
Сегодня, 16:13 Комментарии2
Президент «Бенфики»: «Давид Луис продлит контракт с „Арсеналом“»
Сегодня, 14:17 Комментарии4
Скелотто: «Думаю, Игуаин прислушается к сердцу и вернётся в „Ривер Плейт“»
Сегодня, 13:34 Комментарии2
Брат Гвардиолы: «Хосеп мечтает однажды поработать в сборной»
Сегодня, 12:54 Комментарии9
Форвард «Фиорентины» Куаме: «Сейчас готов играть хоть на воротах»
Сегодня, 12:42 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 13:05
Тебе бы так.
sir_Alex
sir_Alex ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 12:01
Девочку 😉
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:05
Понятно что Скоулз не сильно хотел пропустить финал.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:26
Аот так просто взял и обидел человека.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100