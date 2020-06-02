Скоулз: «Дешам после моего подката закричал, как девочка»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о своем удалении в полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года с «Ювентусом». Английская команда победила со счётом 3:2 и вышла в финал.

В такой ситуации можно только проявить смирение. Я был опустошён, но ничего уже нельзя было сделать. Я подкатился под Дешама, просматривал этот момент потом несколько раз.

И если честно, я не вижу там фола. Всё произошло прямо напротив судьи — Дешам закричал, как большая девочка, большой ребёнок, и это никак мне не помогло. Меня дисквалифицировали, я пропустил финал. Впрочем, я и так мог пропустить финал, кто знает.

Я был опустошён пропуском финала, как и Рой Кин. Но не было важно, кто из нас пропустит эту игру. У нас было достаточно игроков, способных заменить нас заменить и сделать свою работу.