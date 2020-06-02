Нойштедтер поддержал Флойда, приняв участие во флешмобе против расизма

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. 32-летний футболист принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.
Вы знаете, что делать в этом мире. Учитесь сами и учите детей, принимайте меры и помогайте. Жизни всех имеют значение.
Ранее американский защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин поделился мнением о погромах в США, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Сколько в ютубе есть видео где обиженные нигеры выносят плазмы ,телефоны,планшеты итд из магазов.
Сколько в ютубе есть видео где обиженные нигеры выносят плазмы ,телефоны,планшеты итд из магазов.