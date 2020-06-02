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Нойштедтер поддержал Флойда, приняв участие во флешмобе против расизма

вчера, 21:37

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. 32-летний футболист принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.

Вы знаете, что делать в этом мире. Учитесь сами и учите детей, принимайте меры и помогайте. Жизни всех имеют значение.

Ранее американский защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин поделился мнением о погромах в США, вызванных смертью Джорджа Флойда.

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Omaxa
Omaxa
сегодня в 00:28
Нойштедтеру заняться нечем?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:45, ред.
тоже можно понять, когда являешься защитником середняка РПЛ, и вообще о котором узнали благодаря Черчесову, единственный вариант хайпануть и напомнить о себе это глупый флешмоб
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:40
где эти клоуны расизм разглядели ))просто чудеса проплаченые)))))
abramjan
abramjan
вчера в 22:39
если бы погиб белый никому бы и дела не было...мерзкие расисты
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:57
Я бы поддержал тех кто стреляет в этих обезьян что громят и грабят все вокруг.
Сколько в ютубе есть видео где обиженные нигеры выносят плазмы ,телефоны,планшеты итд из магазов.
drug01
drug01
вчера в 21:45
Футбол должен быть чистый
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:38
Вот и пусть едет к себе в Германию.
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