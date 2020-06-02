Нойштедтер поддержал Флойда, приняв участие во флешмобе против расизма

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вчера, 21:37

Защитник «Динамо» поддержал Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции. 32-летний футболист принял участие во флешмобе «Blackout tuesday», суть которого заключается в том, чтобы 2 июня в своих соцсетях не выкладывать посты с развлекательным характером, а опубликовать черный квадрат с хештегом #blackouttuesday.

Вы знаете, что делать в этом мире. Учитесь сами и учите детей, принимайте меры и помогайте. Жизни всех имеют значение.