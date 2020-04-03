Это'О — о коронавирусе: «Африка — не площадка для экспериментов!»

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03 апреля 2020, 13:35

Бывший нападающий «Барселоны» отреагировал на предложение французских ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

Вы просто д***мо. Африка не ваша площадка для экспериментов!

Недавно сообщалось, что матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог вызвать рост числа заболевших COVID-19.