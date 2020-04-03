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Это'О — о коронавирусе: «Африка — не площадка для экспериментов!»

03 апреля 2020, 13:35

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О отреагировал на предложение французских ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

Вы просто д***мо. Африка не ваша площадка для экспериментов!

Недавно сообщалось, что матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог вызвать рост числа заболевших COVID-19.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
03 апреля в 18:14
Так во Франции черных наверное уже больше чем в Африке, пусть у себя и тестируют...
4RT
4RT
03 апреля в 18:07
Для них весь мир уже как Африка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
03 апреля в 18:02
Это О прав. Ученые эти совсем офигели пусть сами себе колят и тестируют!!
По информации ученых, прививка БЦЖ которая делается всем людям на постсоветском пространстве-помогает легче переносить это заболевание.
Ты видать родом тоже из Африки ,если про это не знаешь и пишешь такие комментарии.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 16:06
история показывает обратное)
JОKЕR
JОKЕR ответил 311
03 апреля в 15:55
На китайцах и надо было экспериментировать, разнесли заразу и не при делах теперь!)
ты уверен, что именно Китай виноват в том, что эта зараза пошла по всему свету. Виноват тот, кому эта зараза была больше всего была необходима. Сказки про мышей, которые едят китайцы, которые виновны, как будто бы в происхождении этой заразы, это всего лишь сказки для наивных и не очень далёких. Есть информация из нескольких источников, которая подтверждает, что эта зараза создана искусственным путём. Неужели её создали китайцы?! Да ещё решили провести эксперимент на своей территории. Больше все китайцы стараются найти противоядие от этой заразы, да ещё шлют гуманитарку в другие страны.
Z. Kramer
Z. Kramer
03 апреля в 15:24
А что такого, её в у нас использовали
311
311
03 апреля в 14:36
На китайцах и надо было экспериментировать, разнесли заразу и не при делах теперь!)
Стеллс
Стеллс
03 апреля в 14:09
Пишут,что эта прививка ключевая и те страны в которых она обязательна,наша например,переживают эту пандемию гораздо легче,чем в которых нет.
mortid
mortid
03 апреля в 14:01, ред.
Пусть расскажет об этом англосаксам :D Для них как раз таки Африка площадка для экспериментов и полигон для испытаний, была, есть и будет ещё долго.
Шишанутый
Шишанутый
03 апреля в 13:44
Это О прав. Ученые эти совсем офигели пусть сами себе колят и тестируют!!
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
03 апреля в 13:38
Ждем комментария от Яя Туре
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 13:37
Сейчас Америка площадка.
beefs
beefs
03 апреля в 13:36
Действительно, мужик трепанул....
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