Это'О — о коронавирусе: «Африка — не площадка для экспериментов!»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О отреагировал на предложение французских ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.
Вы просто д***мо. Африка не ваша площадка для экспериментов!
Недавно сообщалось, что матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог вызвать рост числа заболевших COVID-19.
Ты видать родом тоже из Африки ,если про это не знаешь и пишешь такие комментарии.
Ты видать родом тоже из Африки ,если про это не знаешь и пишешь такие комментарии.